Alfa Romeo, Fiat e Lancia: le auto che debutteranno nel 2024 e nel 2025

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nei prossimi anni arricchiranno le rispettive gamme con numerose novità. Il gruppo Stellantis infatti non fa mistero di puntare forte su queste tre case automobilistiche che hanno fatto la storia del settore nel nostro paese. Nel 2024 assisteremo a tre importanti presentazioni. La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon il cui debutto è previsto per il primo trimestre del 2024. Questa auto rappresenterà il ritorno di Lancia in Europa dopo un lungo periodo in cui il marchio è stato commercialzizato solo in Italia e con un solo modello: l’attuale Ypsilon. Questa auto sarà una berlina compatta lunga circa 4 metri che sarà prodotta in Spagna a Figueruelas su piattaforma CMP e avrà uno stile elegante e maschio per piacere ad un pubblico più vasto. La vettura sarà proposta sia con motore endotermico sia con motore elettrico al 100 per cento.

Ecco le novità previste nel 2024 e nel 2025 per Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Ad aprile del 2024 toccherà al nuovo Alfa Romeo B-SUV di cui il mese prossimo conosceremo finalmente il nome. Questa auto farà il suo debutto ad aprile mese in cui dovrebbe partire anche la sua commercializzazione. Si tratterà della futura entry level del marchio e prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Il SUV sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme a Fiat 600 e Jeep Avenger. Di questa auto sono apparse già le prime immagini di quella che dovrebbe essere la versione definitiva. Il modello dovrebbe diventare in breve tempo il più venduto da Alfa Romeo. L’auto piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo secondo quanto dichiarato dal CEO del Biscioen Jean Philippe Imparato.

Il terzo modello ad arrivare nel 2024 nella gamma delle tre famose case automobilistiche italiane dopo nuova Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV sarà la nuova Fiat Panda. Questa auto che nascerà su piattaforma Smart Car, la stessa della Citroen e-C3 sarà un crossover di 4 metri dalle forme squadrate ispirato alla concept car Fiat Centoventi. Il suo debutto è previsto per il mese di luglio del 2024, molto probabilmente giorno 11, data storica per Fiat che festeggia proprio quel giorno 125 anni di esistenza. Questa auto sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis con un prezzo inferiore ai 24 mila euro per la versione con autonomia di 320 km. Ma a quanto pare ci sarà anche un’altra versione elettrica con batteria più piccola e autonomia di circa 200 km. Questa dovrebbe costare meno di 20 mila euro. In gamma ci sarà spazio anche per una versione ibrida ancora più economica.

Anche nel 2025 si attendono novità importanti per Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Per quanto riguarda la casa automobilistica piemontese, è atteso il debutto della nuova Lancia Ypsilon HF, versione top di gamma della futura auto di Lancia che dovrebbe avere circa 240 cavalli di potenza. Al momento non è chiaro se sarà elettrica o ibrida. Sicuramente su questa auto avremo maggiori dettagli l’anno prossimo quando sarà svelata la versione normale di Ypisilon. Sempre nel 2025 avverrà il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia, futura generazione della celebre berlina di segmento D del Biscione che sarà solo elettrica, sarà realizzata su piattaforma STLA Large e molto probabilmente verrà prodotta a Cassino. Questa auto è considerata fondamentale per il futuro del Biscione che vuole diventare il brand premium del gruppo Stellantis. L’auto dovrebbe avere uno stile ancora più sportivo e aggressivo del modello attuale e avrà anche una versione Quadrifoglio con circa mille cavalli di potenza. Lo stile sarà ispirato a quello delle ultime novità lanciate sul mercato dalla casa milanese.

Infine l’anno si dovrebbe concludere con il debutto della nuova Fiat Multipla. Così al momento è stato soprannominato un futuro crossover di segmento C che Fiat ha intenzione di lanciare sul mercato entro la fine di quell’anno per sostituire in un solo colpo Fiat Tipo e 500X che entro quell’anno diranno addio uscendo definitivamente di produzione. Si dovrebbe trattare di un crossover lungo circa 4,3 metri dalle forme squadrate che sarà parente stretto della nuova Fiat Panda di cui dovrebbe rappresentare una sorta di versione più grande. Questa sarà la futura top di gamma della casa italiana.