Alfa Romeo B-SUV: il nome sarà svelato a dicembre, ad aprile il debutto

Alfa Romeo B-SUV sarà svelata il prossimo anno ma a breve conosceremo finalmente il nome ufficiale di questo atteso modello che sarà la futura entry level della gamma della casa automobilistica del Biscione. Nel corso di un’intervista rilasciata nelle scorse ore al sito Auto in occasione della sua presenza ad Auto e Moto d’Epoca 2023, il numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha confermato che sul nome di questo atteso modello lui e il suo team stanno ancora riflettendo ma che ormai manca poco al suo annuncio ufficiale. Secondo quanto dichiarato dal francese, dicembre 2023 sarà il mese in cui finalmente sapremo quale sarà il nome del futuro SUV di segmento B che Alfa Romeo produrrà su piattaforma CMP in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy dove già adesso vengono realizzate Jeep Avenger e Fiat 600.

Tra poche settimane conosceremo il nome del nuovo Alfa Romeo B-SUV che debutterà nel 2024

Imparato ha inoltre confermato che Alfa Romeo B-SUV avrà un nome italiano che si integrerà alla perfezione in quella che è la storia e la tradizione della casa automobilistica italiana che il gruppo Stellantis vuole trasformare in un brand premium di caratura mondiale grazie ad una rinnovata gamma di modelli che arriveranno nei prossimi anni e che saranno presentati grosso modo uno ogni anno. Il primo ad arrivare sarà proprio questo SUV compatto su cui Imparato ha amesso di pensare fin da quando ha assunto la carica di CEO di Alfa Romeo. Si tratterà di un modello pensato per attirare nuovi clienti e compiacere i tanti che ancora oggi guidano e amano vetture quali la Giulietta, la MiTo e la 147 che con questo nuovo modello potranno finalmente cambiare auto e optare nuovamente per il Biscione.

Per quanto riguarda i tempi di arrivo di Alfa Romeo B-SUV, Imparato ha dichiarato che aprile 2024 dovrebbe essere il mese giusto per il debutto sul mercato di questo atteso modello che dunque potrebbe fare la sua prima apparizione molto presto. Vedremo dunque da qui ad aprile quali altre novità oltre al nome arriveranno a proposito di questa futura auto del Biscione.