Fiat Ducato primo veicolo commerciale in Brasile a ricevere Fiat Connect////Me

Nel 1998 la Fiat lancia un modello che rivoluziona il segmento dei furgoni: Fiat Ducato, un successo che compie 25 anni nel 2023 con più di 130 mila unità vendute. La quarta generazione, lanciata di recente, ha portato una serie di novità, come maggiori prestazioni, funzionalità migliorate e un ottimo rapporto qualità prezzo. Il Ducato si appresta a fare ancora una volta la storia, ora con una proposta ancora più tecnologica, assumendo un ruolo pionieristico facendo debuttare i servizi di connettività nella linea utility del marchio Fiat. Inoltre, è la prima utility Stellantis a ricevere questo sistema in Brasile.

La piattaforma Fiat Connect////Me per veicoli commerciali fa il suo debutto in Brasile con Fiat Ducato

Dimostrando l’innovazione che è nel suo DNA, il marchio ha sviluppato Fiat Connect////Me, la sua piattaforma di connettività per uso professionale nella gamma dei furgoni. La tecnologia è uno dei migliori sistemi di telemetria e tracciamento dei veicoli disponibili sul mercato, una soluzione di telemetria e tracciamento completa, semplice e integrata per il controllo e la gestione sia della flotta che dello stile di guida degli autisti. Oltre ad altre funzionalità, come l’assistenza nel recupero del veicolo in caso di furto o furto.

“La piattaforma Fiat Connect////Me per veicoli commerciali è il sogno di ogni gestore di flotte. Permette di visualizzare, gestire e ottenere informazioni dettagliate sui veicoli, compresa la loro posizione, oltre a creare alert personalizzati. Ora, gestire una flotta di veicoli commerciali, indipendentemente dalle dimensioni, è diventato molto più semplice, poiché la piattaforma accetta la registrazione di più veicoli, il che si traduce in un processo decisionale più efficiente, ottimizzazione della logistica e anche vantaggi in termini di manutenzione”, sottolinea Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat in Sud America. “Ricca di vantaggi, è una delle soluzioni più complete sul mercato. E, per celebrare il lancio di questa innovazione, abbiamo scelto Fiat Ducato, un veicolo che porta con sé una solida storia, coniugando prestazioni, affidabilità e tradizione”,

Disponibile nelle versioni Cargo e Maxicargo di Fiat Ducato, la soluzione hardware installata nel modello invia in tempo reale alla piattaforma le informazioni del veicolo. Così, attraverso l’app o il sito web è possibile sapere dove si trova il furgone, creare recinti virtuali, visualizzare le distanze e i km percorsi, controllare il comportamento del conducente durante la guida del veicolo, aiutare a recuperare il veicolo in caso di rapina o furto, tra le altre cose.

Presso la concessionaria, il cliente del programma Fiat Professional avvia il processo di registrazione ai servizi connessi, fornendo le informazioni base per la registrazione preliminare. Dopo questo passaggio, viene inviata un’e-mail per completare la registrazione del suo Fiat Ducato, consentendo così l’accesso all’applicazione e al sito web. È importante evidenziare che il cliente ha la possibilità di registrare più veicoli, consentendo di gestire l’intera flotta su un’unica piattaforma in modo pratico ed efficiente. Gli utenti avranno la possibilità di usufruire del pacchetto completo, che comprende tutti i servizi offerti dalla piattaforma Fiat Connect////Me, per un periodo di 12 mesi. Trascorso questo periodo, i clienti potranno scegliere di abbonarsi ai servizi.

Attraverso la trasmissione del segnale GSM dell’hardware è possibile ottenere in tempo reale la posizione precisa del veicolo, il che facilita il supporto nel recupero dell’auto in caso di emergenza grazie all’ampia area di copertura. Per attivare questa funzionalità, il cliente deve contattare il centro assistenza clienti, che assisterà tempestivamente nel processo ed è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Pertanto, le squadre di risposta rapida a livello nazionale forniranno supporto tattico specializzato per il recupero del veicolo. Vale la pena ricordare che il sistema non consuma la batteria dell’utilità.

Fornendo al gestore della flotta una serie di informazioni preziose e strumenti utili per ottimizzare l’operatività e prendere decisioni più assertive, la piattaforma consente di monitorare le prestazioni degli autisti e della flotta, migliorare la sicurezza minimizzando i rischi di uso improprio, rapina e furto, e migliorare la logistica attraverso l’instradamento e la gestione delle consegne e dei trasporti.

Questa funzione fornisce avvisi di posizione e accensione, informazioni sui chilometri percorsi, rapporti sulla velocità; controllo e manutenzione tramite contachilometri e contaore; scripting; creazione di recinzioni elettroniche virtuali per controllare il passaggio dei veicoli, consentendo la registrazione, l’allarme e l’azione in tempo reale; avvisi di velocità tramite SMS ed e-mail e consente la personalizzazione dei report.



Utilizzando il dispositivo installato su Fiat Ducato è possibile sapere online dove si trova il veicolo monitorato, creare recinti virtuali, visualizzare le distanze e i percorsi percorsi, tra tante altre funzionalità. In questo modo il sistema garantisce l’identificazione delle velocità eccessive e dei tempi non autorizzati; controllare l’eccesso di velocità durante tutti i viaggi, aiutando a prevenire le multe; consente la misurazione dei chilometri percorsi e dei viaggi effettuati; oltre alla creazione di recinzioni virtuali e avvisi di violazione (come menzionato sopra nella gestione della flotta). Per finire, offre resoconti sui percorsi effettuati, analisi della probabilità di incidenti e una classifica degli automobilisti per velocità, chilometri percorsi, periodo di guida, ecc.

Le dashboard forniscono informazioni visive e di grande valore, mostrandole in modo rapido e intuitivo al gestore della flotta. In Fiat Ducato è possibile visualizzare tre tipi di dashboard: il dashboard Flotta con informazioni su tutti i veicoli, come chilometri percorsi nell’ultima settimana, inattività, chilometri percorsi, tra gli altri; quello del veicolo, con dettagli individuali della vettura, chilometri percorsi, eventi improvvisi, individuazione di problemi di dentatura, eccesso di velocità, tempi di guida e mappa termica; oppure quelli del conducente, con i dati individuali del conducente, come velocità, eventi improvvisi e chilometri percorsi. È anche possibile esportare report in diversi formati.