Peugeot presenta il Nuovo E-3008 in anteprima mondiale al Salone di Zurigo

Il Nuovo Peugeot E-3008 si offre all’ammirazione del pubblico del Salone dell’Auto di Zurigo, che andrà in scena fino al 5 novembre. I vertici della casa francese hanno scelto la rassegna svizzera per l’anteprima mondiale del modello, accompagnato nello stand del “leone” dalle ultime novità della sua gamma elettrificata.

Peugeot vuole diventare il primo marchio elettrico generalista in Europa entro il 2025. Con questo obiettivo prosegue la strategia green voluta dal management. Nel 2024, saranno 12 i modelli elettrici a sua firma, compresi 3 veicoli commerciali leggeri.

Insieme alla nuova Peugeot E-2008, al Salone dell’Auto di Zurigo, saranno esposti 7 veicoli “alla spina” della stessa azienda. Si tratta, nello specifico, della Nuova E-208, del Nuovo E-2008, della Nuova E-308, dell’E-RIFTER, dell’E-PARTNER, dell’E-EXPERT e dell’Inception Concept, che è un manifesto della filosofia futura del brand, oltre che della metamorfosi verso la sua nuova gamma “a batteria”.

Foto Peugeot

In Svizzera, la casa francese metterà in vetrina anche i suoi modelli ibridi 308 SW Plug-in Hybrid 180, 408 Plug-in Hybrid 225, 508 SW Peugeot Sport Engineered 360 e 5008 Hybrid 136. L’interesse principale degli addetti ai lavori e forse anche del pubblico sarà, tuttavia, per il Nuovo Peugeot E-3008: il “Next-Level” elettrico fastback SUV.

Questo modello segna il passaggio a un livello superiore, rispetto al precedente step, grazie alla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis di cui è il primo veicolo a beneficiare. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti le migliori prestazioni della categoria in termini di autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (100 km in 10 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle to Load e aggiornamenti “Over The Air”).

Fra le soluzioni interne, merita di essere evidenziato il nuovo Panoramic i-Cockpit di Peugeot, con schermo panoramico HD curvo e fluttuante da 21 pollici che riunisce l’Head-up Display e lo schermo tattile centrale. La commercializzazione del Nuovo E-3008 prenderà forma a inizio 2024. Per la produzione del veicolo è stato scelto lo stabilimento di Sochaux, in Francia.