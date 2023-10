Peugeot TotalEnergies: ultima gara della stagione FIA ​​WEC 2023 per il Team

Dopo una breve pausa dal precedente round a Fuji, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a lanciare le sue due Peugeot 9X8 alla 8 Ore del Bahrein, settimo e ultimo round della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. Dopo aver dimostrato una grande affidabilità durante la 6 Ore di Fuji, seppur con una prestazione inferiore alle aspettative, il Team Peugeot TotalEnergies si è concentrato sul lavoro duro durante questa breve pausa, per dare il massimo in quest’ultimo round e ottenere una prestazione di altissimo livello.

La stagione volge al termine per il Team Peugeot TotalEnergies



Il fatto che le Peugeot 9X8 abbiano già corso sul Circuito Internazionale del Bahrain, nell’ultimo round del FIA WEC 2022, consentirà al team di utilizzare i dati raccolti per correre la gara più continua possibile, come ha fatto fin dalla 24 Ore di LeMans. Il suo obiettivo è restare il più vicino possibile ai leader del gruppo Hypercar, categoria composta da dodici veicoli. Le Peugeot 9X8 torneranno allo schieramento iniziale, con il ritorno di Nico Müller accanto a Loïc Duval e Gustavo Menezes sulla vettura n. 94, mentre la vettura n. 93 sarà guidata da Jean-Éric Vergne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen. Da aggiungere che il 5 novembre si svolgerà il tradizionale “Rookie Test”, che vedrà al volante Stoffel Vandoorne, confermato pilota ufficiale del team per la stagione FIA WEC 2024, e Malthe Jakobsen, membro del programma giovani talenti di Peugeot Sport. il volante della Peugeot 9X8. Avranno il supporto di Mikkel Jensen, pilota del Team Peugeot TotalEnergies.



Olivier Jansonnie (Direttore Tecnico, Peugeot Sport) ha dichiarato: “La pista del Bahrain è famosa per essere difficile in frenata su freni e pneumatici, soprattutto per quanto riguarda il loro degrado, a causa delle alte temperature della pista. Grazie alla gara dell’anno scorso e al ‘Rookie Test’, abbiamo una certa esperienza, oltre a dati preziosi che possono essere molto utili nella gestione degli pneumatici. Questa sarà una delle sfide durante le otto ore di gara, che porterà a strategie diverse tra i team, sapendo che la distribuzione degli pneumatici è un po’ meglio che in una gara di sei ore. Anche il circuito è molto interessante, con tratti tecnici e sequenze fluide. In gioco c’è la gestione della temperatura, in una gara di otto ore che porta più difficoltà in termini di resistenza, quindi la gestione delle gomme sarà molto importante per noi e per i nostri piloti. L’obiettivo per quest’ultimo round è mantenere entrambe le vetture ad un livello di affidabilità che permetta loro di disputare una gara costante e di stare vicino ai primi, in modo da poter sfruttare al meglio il momento di gara. opportunità che potrebbero portare ad un buon risultato.”



Paul di Resta – Peugeot 9X8 #93: “Mi piace molto correre su questa pista. Spero che, dopo la pausa dopo la gara del Fuji e i test che abbiamo fatto, siamo riusciti a progredire. L’ultima gara è sempre fondamentale per chiudere in positivo la stagione, visti gli alti e bassi di quest’anno: ci aspetta un lungo inverno davanti a noi e non vediamo l’ora di correre anche l’anno prossimo, a cominciare dal Qatar. Spero che potremo trascorrere un buon fine settimana per dare slancio prima della pausa invernale.”



Nico Müller – Peugeot 9X8 #94: “Sono molto entusiasta di tornare al volante della 9X8, di lavorare nuovamente con tutta la squadra e di fare del nostro meglio in quest’ultima gara della stagione. Spero che finiremo con un buon risultato e sono fiducioso che potremo fare un buon lavoro. Ovviamente non è stata una stagione facile per noi, ma abbiamo mostrato del potenziale, alcuni punti salienti qua e là e spero che l’ultima gara della stagione sarà lo stesso . Andrò in Bahrein con un bel ricordo della mia prima gara ufficiale con la casa del Leone l’anno scorso. Anche noi potremo trarre beneficio da quell’esperienza, quindi andrò lì per dare tutto quello che ho e spero che ne venga fuori qualcosa di positivo.”