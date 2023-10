Peugeot e-208: avviata la produzione in serie a Saragozza

Lo stabilimento Stellantis di Figueruelas ha registrato ieri un nuovo traguardo nei suoi oltre 40 anni di storia. Ha iniziato la produzione in serie di un nuovo modello, la Peugeot e-208 versione elettrica della celebre vettura del brand francese, di cui ha assemblato in tre turni le prime 120 unità. In questo modo, la fabbrica dispone attualmente di due veicoli plug-in sulle sue catene di montaggio, poiché dal 2021 assembla la versione elettrica della sua auto più emblematica, la Opel Corsa. A partire dal secondo trimestre del 2024 ne aggiungerà un’altra al suo portafoglio, la nuova Lancia Ypsilon.

A Saragozza prodotte le prime 120 unità della nuova Peugeot e-208

Sulla linea 1 dello stabilimento è assemblato il primo veicolo che produce la fabbrica aragonese del marchio francese Peugeot, che come sappiamo fa parte di Stellantis, la multinazionale nata dalla fusione del gruppo PSA e del consorzio Fiat Chrysler. Secondo fonti sindacali, su undici unità assemblate all’ora su quella linea venerdì scorso, una corrispondeva alla Peugeot e-208. Ieri, riferiscono le stesse fonti, venivano prodotte tra le 5 e le 6 vetture del modello all’ora, da qui il numero totale di unità prodotte nei tre turni. Sulla linea 2, invece, viene prodotta la Opel Corsa nelle versioni con motore a combustione ed elettrica.

Il direttore generale di Stellantis Zaragoza, José Luis Alonso, aveva annunciato l’assegnazione alla fabbrica di questo secondo modello a batteria il 14 ottobre dello scorso anno, ma senza dire esattamente di quale modello si trattava. Che si trattava proprio della nuova Peugeot e-208 è stato rivelato in occasione della celebrazione dei 40 anni di esistenza del centro manifatturiero aragonese, alla quale era presente l’allora ministro dell’Industria, Reyes Maroto. Da allora l’azienda non ha più confermato, per questioni legate alla concorrenza interna tra gli stabilimenti, in particolare con quelli francesi, che il nuovo modello in questione fosse quello del marchio del leone francese.

A farlo recentemente è stata l’amministratore delegato della Peugeot, Linda Jackson, che in un incontro con i giornalisti intervenuti alla presentazione del modello 3008 ha indicato che la nuova Peugeot e-208 sarebbe uscita dalle catene di montaggio della fabbrica, che avrebbe visitato a breve. Jackson conosceva già lo stabilimento aragonese perché aveva seguito da vicino il lancio della Citroën C3 Aircross, che ha iniziato a essere prodotta qui nel 2017. Nel suddetto incontro con la stampa, il consiglio ha indicato che gli stabilimenti spagnoli del gruppo (Figueruelas, Vigo e Madrid) ” “Sono molto importanti per il marchio.”

Ieri l’azienda si è limitata a confermare, senza dire il nome, l’affidamento di un nuovo modello elettrificato allo stabilimento aragonese, la cui attività industriale – hanno indicato – si stava sviluppando “normalmente”. L’azienda, però, aveva già detto in passato il nome della terza vettura elettrica che sarà assemblata a Saragozza: la nuova Lancia Ypsilon. Lo ha fatto lo scorso maggio, quando l’amministratore delegato del marchio italiano, Luca Napolitano, ha visitato la fabbrica. Questo modello avrà una versione 100% elettrica e una versione ibrida a 48 volt.