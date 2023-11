Dodge: il nuovo motore della Demon 170 costa quanto una Miata

Dodge Challenger Demon 170 è l’auto con motore Hemi più potente del marchio americano di Stellantis e con solo 3.300 esemplari previsti per la produzione e un prezzo di partenza di poco inferiore ai 100 mila dollari, rimarrà una rarità alla portata di pochi fortunati clienti. Presto, però, il cuore del Demon 170 potrà essere ordinato anche singolarmente.

Dodge mette in vendita il suo potente motore anche singolarmente al prezzo di 28 mila dollari

Tecnicamente parlando, il motore, noto come Hellephant C170, genera 1025 CV proprio come nella Dodge Challenger Demon 170 e il suo prezzo è di circa 28 mila dollari. Si tratta di un prezzo non certo economico. Basta pensare che per quella somma di denaro è possibile acquistare una nuova Mazda MX-5 Miata nel mercato statunitense. L’Hellephant C170 sarà in vendita all’inizio del prossimo anno, si tratterà dello stesso motore che alimenta il Dodge Challenger SRT Demon 170, e sarà disponibile tramite Direct Connection. Ellefante C170 6,2l Il Supercharged Crate HEMI Long Block, questo è il nome completo del motore, può essere acquistato anche senza l’aspirazione, il compressore e altri componenti al prezzo di 18.995 dollari.

Il motore Demon 170 non è l’unica novità nella gamma Direct Connection. Infatti sono in vendita anche il motore della Hellcrate Redeye, un’unità da 6,2 litri, che ha “solo” 807 cavalli. È il familiare motore della Dodge Challenger Redeye e costa 12.995 dollari. C’è anche una Hellcrate Hemi con potenza da 717 CV che è possibile acquistare per poco meno di 10 mila dollari. “La gamma di Direct Connection continua ad espandersi dal suo rilancio nel mese di marzo 2022”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO di Dodge.