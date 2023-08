Dodge Challenger SRT Demon 170: confermata la nuova edizione esclusiva Jailbreak

Una versione esclusiva della performante Dodge Challenger SRT Demon 170, definita Jailbreak, sarebbe stata creata di nascosto da Dodge per un gruppo ristretto di clienti. Questa nuova edizione speciale è stata realizzata con grande riservatezza, tanto che le prime notizie sono emerse soltanto grazie ad una discussione sul forum Hellcat.

Il brand di Stellantis ha invitato 20/25 clienti privilegiati ad acquistare la nuova special edition della Challenger SRT Demon 170, offrendo loro una selezione di ben 40 colorazioni tra cui scegliere. Si è scoperto che metà di queste erano delle tonalità molto particolari scelte dal team SRT mentre le altre 20 erano colori presi in prestito dal passato.

Dodge Challenger SRT Demon 170 Jailbreak: dovrebbe essere prodotta in appena 20 esemplari

Per personalizzare ulteriormente l’esperienza, ogni acquirente potenziale della Challenger Demon 170 Jailbreak ha ricevuto i campioni dei 40 colori disponibili. La prima persona a comunicare la sua preferenza cromatica ha ottenuto l’esclusiva su quel colore: questo significa che ciascun esemplare della muscle car è unico nel suo genere. Non esistono due unità identiche.

Tra coloro che hanno avuto l’opportunità di acquistare la versione Jailbreak della Dodge Challenger SRT Demon 170, ci sono nomi famosi come Jay Leno, Michael Strahan e Bill Goldberg. La lista comprende anche alcuni piloti membri del team Dodge (tra cui il CEO Tim Kuniskis) e vari clienti fedeli che nel corso dell’ultimo decennio hanno acquistato numerose vetture dal marchio americano.

Ogni Dodge Challenger SRT Demon 170 Jailbreak sarà consegnata con una placca personalizzata che riporterà il colore scelto e il nome del cliente. Secondo quanto riportato da Motor1, la casa automobilistica americana ha confermato l’esistenza di questo modello.

La Jailbreak 170 celebra l’ultima Last Call della Challenger SRT Demon 170, riservata ai più leali clienti appassionati di muscle car. Quest’opzione di verniciatura unica, non più disponibile, ha aggiunto un livello extra di personalizzazione alla vettura, disponibile solo per coloro che hanno contribuito in modo significativo all’ultimo capitolo della storia del costruttore americano in questo segmento.