Ferrari 458 Speciale: incredibile come questa supercar abbia 10 anni

Ha compiuto dieci anni, ma è di una freschezza disarmante: la Ferrari 458 Speciale continua ad incantare gli appassionati, con un’intensità forse ancora maggiore di quando fu svelata nel mese di agosto del 2013. Questa “rossa“, nata nella culla dell’arte automobilistica, offre una fusione unica di prestazioni, potenza e stile.

È una berlinetta da sogno, capace di regalare emozioni ineguagliabili, anche nel suono del suo motore aspirato ad 8 cilindri. Con lei si accende la passione, che viene catapultata nell’Olimpo con una fiamma ardente di esclusività e divertimento di guida.

Pensata per sostituire idealmente la 430 Scuderia, la Ferrari 458 Speciale è un invito a nozze per quanti cercano un’esperienza automobilistica senza paragoni. Il suo carattere si svela in un abbraccio di irresistibile fascino e seduzione, che profuma di corse. Basta uno sguardo sui suoi lineamenti per rimanerne affascinati.

La spinta si giova della straripante energia di un cuore V8 aspirato da 4.5 litri, in grado di sviluppare la bellezza di 605 cavalli. Sono purosangue di razza, della miglior razza. Nascono in un allevamento unico, nel territorio di Maranello, ma con una matrice meccanica e ingegneristica che inebria il sistema sensoriale, per regalare scariche di adrenalina preziose e far battere forte il cuore di chi sta a bordo. La Ferrari 458 Speciale è un inno alla potenza, una poesia materica che abbraccia ogni curva e ogni rettilineo con grinta ineguagliabile.

Il design della 458 Speciale è di sublime splendore. Aggiunge con gusto una carica di grinta alle linee impeccabili della 458 Italia, di cui è la sorella racing. Non solo estetica ma anche funzionalità. L’accurato studio aerodinamico ha prodotto un corpo che manipola l’aria in modo magistrale, garantendo un’aderenza straordinaria e una stabilità impressionante. A bordo si respira un’atmosfera da corsa, ma c’è pure tutto il lusso che serve.

Sono le sensazioni di guida, però, a rendere la 458 Speciale un sogno ancora più bello ed entusiasmante. Ogni input al volante è accolto con prontezza, ogni cambio di marcia è un’armonia perfetta tra uomo e macchina. È un dialogo, un’arte, una poesia meccanica che scorre sotto la pelle di chi la guida. Questa “rossa” è l’eredità di una lunga tradizione di supercar italiane, una testimonianza del costante impegno di Maranello nell’innovazione e nella perfezione tecnica. Un’opera d’arte in movimento.

Con un indice di efficienza aerodinamica di 1,5 (E), il motore V8 aspirato più potente e con la potenza specifica più elevata (135 CV/l) nella storia delle Ferrari stradali, il peso a secco di soli 1290 kg e il controllo elettronico dell’angolo di assetto (SSC), questa vettura fece scuola ai suoi tempi, stabilendo nuovi standard di riferimento per le supercar del “cavallino rampante” nate dopo di lei. Per i cultori dei numeri, ecco alcune cifre: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, da 0 a 200 km/h in 9.1 secondi, da 0 a 1000 metri in 19.4 secondi. La velocità massima supera i 325 km/h, il miglior tempo sul giro a Fiorano è di 1’23″5.

Scheda tecnica Ferrari 458 Speciale

MOTORE

V8 – 90° Alesaggio e corsa 94 x 81 mm (3.7 x 3.2 in)

4497 cm3 Rapporto di compressione 14:1

445 kW (605 cv) a 9000 giri/min Potenza specifica 135 cv/l

540 Nm a 6000 giri/min Regime massimo (limitatore) 9000 giri/min

DIMENSIONI E PESO

4571 mm Larghezza 1951 mm

1203 mm Passo 2650 mm

1679 mm Carreggiata posteriore 1632 mm

1290 kg Peso in ordine di marcia 1395 kg

42% davanti, 58% dietro Rapporto peso/potenza 2.13 kg/cv

PNEUMATICI E CERCHI

245/35 ZR20 J9.0 Posteriori 305/30 ZR 20 J11.0

FRENI CARBO CERAMICI

398 x 223 x 36 mm Posteriore 360 x 233 x 32 mm

CONTROLLI ELETTRONICI

ESC, ABS prestazionale/EBD, F1-TRAC, E-DIFF, SCC, FRD SCM-E

CAMBIO

Cambio F1 doppia frizione a 7 marce

PRESTAZIONI

>325 km/h 0-100 km/h 3.0 sec

9.1 sec 0-400 m 10.7 sec

19.4 sec Rapporto peso/potenza 2.13 kg/cv

