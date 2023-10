Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano: cinque esemplari dedicati alla vittoria del GP d’Ungheria 2004

La Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano rappresenta una sintesi perfetta tra storia, innovazione ed esclusività, simbolo della tradizione sportiva e della tecnologia avanzata del marchio di Maranello. Questa particolare supercar, che rende omaggio alla gloriosa Ferrari F2004 – protagonista della vittoria al Gran Premio d’Ungheria 2004, è stata realizzata in soli cinque esemplari, dimostrando l’attenzione di Ferrari alla qualità e all’unicità dei suoi prodotti.

La presentazione della prima 296 GTB Assetto Fiorano delle cinque previste è avvenuta a Budapest, davanti a un pubblico selezionato di appassionati e alla presenza di Frédéric Vasseur, Team Principal della Scuderia Ferrari.

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano: la supercar ibrida plug-in diventa ancora più esclusiva

Questo evento ha sottolineato l’importanza del mercato ungherese per il costruttore modenese, ricordando anche l’apertura della prima concessionaria Ferrari nella capitale ungherese da parte della famiglia Lippi nel 2004, proprio in concomitanza con la vittoria al Gran Premio d’Ungheria.

Il design della speciale Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano è un omaggio all’arte dell’Atelier Ferrari, che ha saputo creare una supercar dall’estetica accattivante e ricca di dettagli evocativi. Il numero 1 in Bianco King sul frontale, la sfumatura di Rosso F1 metallizzato e i dettagli in Bianco King sul frontale, posteriore e fiancate, sono tutti elementi che rimandano alla storica monoposto.

Non meno impressionante è il suo assetto, che coniuga performance e comfort grazie a speciali ammortizzatori Multimatic mutuati dalle corse GT e uno spoiler anteriore in fibra di carbonio. L’abitacolo della supercar ibrida plug-in non è da meno, con sedili dotati di cinture di sicurezza a quattro punti con il trademark Ferrari e poggiatesta ricamati con i contorni del tracciato dell’Hungaroring e la bandiera ungherese.

Dunque, questa speciale Ferrari 296 GTB in configurazione Assetto Fiorano rende omaggio alla storia della Formula 1 e del GP d’Ungheria del 2004, celebrando l’eredità della Scuderia Ferrari e guardando al futuro con la sua tecnologia di ultima generazione e un design esclusivo. Se cercate qualcosa di ancora più esclusivo ed estremo, c’è la versione Mansory.