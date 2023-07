Ferrari 430 Scuderia: all’asta un esemplare del 2009 immacolato

La Ferrari 430 Scuderia rivendica un posto d’onore nella storia della casa automobilistica modenese. Dotata di un motore V8 aspirato da 4.3 litri, accoppiato a un cambio automatico F1 a 6 marce, questo meraviglioso esemplare, proposto all’asta da Bring A Trailer, si presenta con una carrozzeria in Rosso Scuderia, adornata da due strisce, su sedili in pelle e tessuto Nero.

Prima dell’acquisizione e del successivo trasferimento in Colorado da parte del rivenditore, la supercar ha passato del tempo sia in Florida che a Washington, accumulando solo 9656 km.

Ferrari 430 Scuderia motore

Ferrari 430 Scuderia: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un bellissimo esemplare del 2009

Questo gioiello del brand di Maranello, dotato anche di cerchi Scuderia da 19”, beneficia di un differenziale a slittamento limitato controllato elettronicamente, un impianto frenante Brembo con dischi in carbonio-ceramica e degli scudi fendinebbia della Scuderia Ferrari. L’auto è ulteriormente arricchita da un impianto di scarico aftermarket per un sound ancora più avvincente.

L’esterno della 430 Scuderia si caratterizza per la brillantezza del Rosso Scuderia, arricchito da strisce da corsa bianche opzionali con inserti verdi. Elementi aggiuntivi comprendono fari allo Xenon, scudi fendinebbia della Scuderia Ferrari, diffusore posteriore in fibra di carbonio e doppi terminali di scarico che fuoriescono dal paraurti posteriore.

I cerchi in lega Scuderia da 19”, equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S – 235/35 all’anteriore e 285/35 al posteriore, garantiscono un’aderenza di alto livello. Il sistema frenante Brembo con dischi in carbonio-ceramica prevede anche delle pinze in Rosso Scuderia.

All’interno ci sono diversi dettagli in fibra di carbonio

L’abitacolo di questa Ferrari 430 Scuderia del 2009 vanta sedili in fibra di carbonio, rivestiti in pelle e tessuto Nero, impreziositi da cuciture a contrasto, e posati su un pavimento in alluminio. La consolle, i pannelli delle portiere e il cruscotto sfoggiano eleganti inserti in fibra di carbonio.

Altri equipaggiamenti di bordo includono aria condizionata, pedali forati in alluminio, vetri elettrici, chiusura centralizzata e impianto audio Ferrari con navigatore. Un estintore è alloggiato nel vano piedi del passeggero mentre un rilevatore di radar Escort è stato installato per ulteriore sicurezza.

Il V8 aspirato eroga 510 CV di potenza

La 430 Scuderia è spinta da un V8 aspirato da 4.3 litri, posizionato al centro. Il propulsore è dotato di due alberi a camme in testa per ogni bancata di cilindri, quattro valvole per cilindro e un rapporto di compressione di 11,9:1.

È in grado di erogare 510 CV di potenza e 470 Nm di coppia massima. L’olio è stato cambiato l’ultima volta nel giugno 2023, quando anche il tappo del serbatoio del liquido freni è stato sostituito in garanzia.

La potenza viene inviata alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico F1 a 6 velocità e un differenziale a slittamento limitato controllato elettronicamente.

Il rivenditore mette a disposizione del prossimo proprietario una serie di accessori, tra cui l’adesivo originale del finestrino che riporta il prezzo di vendita al dettaglio di 309.536 dollari (275.046 euro). Ci sono anche l’impianto di scarico originale, una copertura per auto e il manuale del proprietario.

Al momento della pubblicazione dell’articolo, questa Ferrari 430 Scuderia del 2009 ha raggiunto la somma di 262.000 dollari (232.807 euro), ma manca ancora un giorno al termine dell’asta online.