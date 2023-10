Nuova Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV: ecco cosa accadrà nel 2024

Nuova Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV saranno tre delle principali novità che il gruppo Stellantis ha in serbo per il 2024. La prima ad arrivare sarà la nuova generazione della city car di Lancia il cui debutto è previsto nel corso del primo trimestre del 2024. La vettura sarà prodotta in Spagna su piattaforma CMP insieme a Opel Corsa e Peugeot 208. La vettura sarà molto diversa nel design rispetto al modello attuale che ormai è presente sul mercato da moltissimi anni. Questa auto segnerà il ritorno di Lancia sul mercato premium europeo. L’auto infatti oltre che in Italia sarà commercializzata anche in Germania, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Nel 2024 i debutti importanti della nuova Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV

La nuova Lancia Ypsilon sarà una vettura lunga circa 4 metri con uno stile elegante, sportivo e più maschio rispetto al modello attuale. Sarà dunque fatta per piacere ad un pubblico più vasto rispetto al modello attuale. Questa vettura sarà la prima dei tre modelli di Lancia annunciati da Stellantis per il rilancio del marchio nei prossimi anni. Questo modello inoltre avrà numerosi elementi di design in comune con la concept car Lancia Pu+Ra HPE svelata nei mesi scorsi e rappresenterà dunque una sorta di anticipazione di quello che sarà il design delle future auto della casa automobilistica italiana. La sua commercializzazione in Italia dovrebbe iniziare in primavera nel resto d’Europa entro metà anno.

La seconda novità ad arrivare dopo la nuova Lancia Ypsilon e prima della nuova Fiat Panda è il SUV compatto di Alfa Romeo. A proposito di questo modello ieri abbiamo saputo dal CEO di Alfa Romeo Imparato che il nome ufficiale sarà svelato a dicembre mentre la commercialzzazione inizierà ad aprile. Di conseguenza il debutto avverrà o ad aprile stesso oppure il mese precedente. Di questa vettura sappiamo che sarà la nuova entry level del marchio e la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Anche questa auto nascerà su piattaforma CMP e il luogo di produzione scelto è lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia dove già vengono prodotte Fiat 600 e Jeep Avenger. La vettura in questione sarà lunga circa 4,2 metri e sarà molto apprezzata da chi amava Giulietta e MiTo come confermato da Imparato.

Infine la terza grande novità di Stellantis per il 2024 è la nuova Fiat Panda. Questa auto dovrebbe debuttare intorno alla metà del prossimo anno. In particolare si parla dell’11 luglio 2024 come giorno più probabile per la sua presentazione ufficiale. In quella data infatti Fiat festeggia 125 anni e dunque sembra l’occasione migliore per presentare un modello così importante. Ovviamente ciò non esclude che come accaduto nel 2023 con Fiat 600 e Fiat Topolino già in primavera non possano apparire le prime immagini semi ufficiali del modello prima della sua presentazione.

La nuova Fiat Panda sarà un modello completamente diverso rispetto a quello attuale che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano fino alla fine del 2026. Le due auto dunque convivranno insieme nella gamma di Fiat per almeno un paio di anni. La futura generazione del celebre modello cambierà moltissimo diventando un crossover compatto lungo 4 metri che avrà molto in comune con la recente Citroen e-C3 ma anche con la concept car Fiat Centoventi. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat di cui dovrebbe fare parte a partire dal 2025 anche un altro crossover attualmente soprannominato nuova Fiat Multipla.

Ma sicuramente l’aspetto più importante legato alla nuova Fiat Panda è il fatto che questa sarà la seconda auto elettrica low cost lanciata in Europa dal gruppo Stellantis dopo la Citroen e-C3. Questa auto che nascerà su piattaforma Smart Car e sarà dunque uno dei sette modelli che il gruppo automobilistico realizzerà su questa piattaforma, avrà una versione completamente elettrica con autonomia di 320 km e batteria di 44 kWh con un prezzo sicuramente inferiore ai 24 mila euro al netto di incentivi. Si dice inoltre che entro la fine del 2025 possa arrivare anche una seconda versione completamente elettrica con una batteria più piccola e da 200 km di autonomia. Questa costerà ancora di meno si parla di meno di 20.000 euro al netto di incentivi.

La nuova Fiat Panda dunque avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma di Fiat nei prossimi 10 anni. Si tratterà di una vettura globale che oltre in Europa sarà venduta e prodotta anche in altri continenti come Africa e Sud America. Per quanto riguarda l’America Latina si vocifera che questa auto possa arrivare li con un nome diverso. Si vocifera infatti che in quel continente l’auto possa essere chiamata nuova Fiat Argo approfittando della popolarità che quel nome ha da quelle parti a differenza del nome Panda.