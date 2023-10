Nuova Fiat Multipla: le prime immagini della C3 Aircross offrono importanti indizi?

Ieri Citroen ha svelato in un video le prime immagini teaser della nuova Citron C3 Aircross. Si tratta di un modello che sarà molto simile nello stile alla e-C3 svelata ieri e che sarà lanciato sul mercato nel corso del prossimo anno. Queste immagini oltre a fornirci importanti indicazioni su questo atteso modello ci danno qualche indizio anche sulla nuova Fiat Multipla o come si chiamerà il crossover di segmento C che la casa automobilistica italiana lancerà nel corso del 2025 e che molto probabilmente sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra.

Primi indizi sulla nuova Fiat Multipla dalle prime foto teaser della futura Citroen C3 Aircross

Nuova Fiat Multipla dovrebbe avere linee squadrate come la futura C3 Aircross e una lunghezza di poco superiore ai 4,3 metri. Inoltre si dice anche che la piattaforma su cui verrà realizzata questa auto sarà la stessa Smart Car usata per la C3 Aircross e che verrà impiegata anche per la nuova Fiat Panda che debutterà il prossimo anno. Questa architettura che consentirà a Stellantis di portare sul mercato auto elettriche a prezzi inferiori ai 25 mila euro sarà usata in totale su ben 7 modelli. Oltre ai quattro appena citati anche una futura auto di Opel e altri due modelli useranno la stessa base.

Dunque dato che la futura C3 Aircross avrà anche una configurazione a 7 posti non possiamo escludere che lo stesso potrebbe avvenire con la nuova Fiat Multipla e questo potrebbe anche spiegare il motivo per cui questa auto è stata soprannominata così pur essendo un crossover e non una monovolume. Inoltre è probabile che al pari dell’auto di Citroen anche la futura auto di Fiat avrà sia versioni elettriche che ibride.

Nuova Fiat Multipla dunque farà parte della stessa famiglia di Fiat Panda. Le due auto della principale casa automobilistica italiana avranno dunque un rapporto analogo a quello delle due nuove Citroen C3 e C3 Aircross che avranno un design molto simile e differiranno solamente per una diversa lunghezza. Vedremo dunque quali altri indizi arriveranno a proposito di questo atteso modello di Fiat di cui di certo sentiremno parlare molto nel corso dei prossimi anni.