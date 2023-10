Alfa Romeo E-SUV: tre motori e 800 km di autonomia per la versione top di gamma?

Alfa Romeo sta progettando diverse auto elettriche. Uno di questi è un grande SUV che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2027. Nella gamma del Biscione Alfa Romeo E-SUV sarà posizionato sopra il successore alimentato a batteria dell’attuale SUV Stelvio. Questo è ciò che ha detto il capo del marchio Jean-Philippe Imparato in un’intervista ad Autocar. Il SUV sarà più basso rispetto ai tradizionali SUV di medie dimensioni per migliorare l’efficienza aerodinamica e fornire dinamismo, ha spiegato il manager.

Tra i modelli in arrivo nei prossimi anni nella gamma del Biscione Alfa Romeo E-SUV è uno dei più attesi: ecco cosa sappiamo

La base sarà la piattaforma del Gruppo Stellantis STLA Large. La tecnologia da 800 volt dovrebbe consentire una ricarica particolarmente rapida per poter ripristinare l’autonomia del modello fino a 800 chilometri in ben meno di un’ora. L’utilizzo della piattaforma STLA Large dà ad Alfa Romeo la possibilità di installare fino a tre motori nel nuovo SUV.

Alfa Romeo E-SUV sarà venduto in tutto il mondo Europa compresa ma sarà un modello pensato appositamente per fare bene in mercati difficili ma importanti come Stati Uniti e Cina. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare come sarà questo modello quando finalmente sarà stato svelato dalla casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2028 dopo che Alfa Romeo avrà rivelato altri modelli. Si partirà nel 2024 con un SUV compatto il cui nome lo scopriremo a dicembre.

Poi nel 2025 la nuova generazione di Alfa Romeo Giulia, primo modello solo elettrico del Biscione e nel 2026 l’erede a batteria di Alfa Romeo Stelvio. Il 2027 invece dovrebbe essere l’anno del ritorno di Alfa Romeo nel segmento E con una berlina coupé erede della SZ. Alfa Romeo E-SUV dunque sarà la top di gamma di un marchio che nel frattempo sarà stato completamente rinnovato dal gruppo Stellantis con l’obiettivo di diventare un brand premium globale.