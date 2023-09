Alfa Romeo: Alfetta, SZ, GTV, Duetto ed E-SUV: le auto di cui si parla per il futuro

Alfa Romeo in questo momento è al centro delle discussioni di appassionati e addetti ai lavori a proposito del suo futuro. Tanta carne al fuoco infatti sembra esserci per la casa automobilistica del Biscione. Le certezze sembrano essere tre al momento. La prima la vedremo il prossimo anno e si tratta del nuovo B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia e di cui non si conosce ancora il nome. Le altre due certezze sono le nuove generazioni di Giulia e Stelvio che arriveranno tra il 2025 e il 2026 e di cui sappiamo che saranno solo elettriche, su piattaforma STLA Large, saranno prodotte in Italia e avranno una versione top di gamma Quadrifoglio.

Tanti modelli in rampa di lancio nel futuro di Alfa Romeo

Queste al momento sono le certezze ma nel futuro di Alfa Romeo a quanto pare ci sono tante altre auto. Ad esempio nel 2027 ariverà una nuova ammiraglia che potrebbe essere una berlina coupè ad alte prestazioni che secondo alcuni si chiamerà GTV secondo altri SZ. Nel 2028 dovrebbe essere la volta di un E-SUV che affiancherà la nuova GTV nel segmento E con l’obiettivo di fare bene in Cina e Stati Uniti. Dopo il 2027 nella gamma del Biscione ci potrebbe essere spazio per una nuova Alfetta che tornerebbe nelle vesti di berlina coupé a coda tronca di segmento C occupando il posto che un tempo era di Alfa Romeo Giulietta.

Tra le auto in edizione limitata dopo la nuova Alfa Romeo 33 Stradale ci potrebbe essere spazio anche per una nuova Alfa Romeo Duetto che secondo alcuni potrebbe anche chiamarsi 4E come omaggio alla 4C. Questi sono solo alcuni dei nomi che si fanno a proposito del futuro della casa automobilistica del Biscione. Questo senza contare che c’è chi auspica il ritorno di MiTo e Giulietta e chi vorrebbe rivedere una nuova 166. Una cosa sembra certa, le sorprese non mancheranno nei prossimi anni per i numerosi fan della casa automobilistica del Biscione.