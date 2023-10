Nuova Jeep Compass: la futura generazione del SUV proverà a conquistare nuove quote di mercato

Nuova Jeep Compass è la futura generazione del celebre SUV della casa americana che il gruppo Stellantis ha deciso di produrre su piattaforma STLA Medium dal 2025 presso lo stabilimento di Melfi in Italia. Questo veicolo continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Jeep che nei prossimi anni proverà ad incrementare ulteriormente le sue quote di mercato a livello globale proponendo una serie di novità che tra le altre cose avranno il compito di portare il brand nella nuova era elettrica.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Jeep Compass che sarà prodotta dal 2025 a Melfi

Tra queste novità dunque la nuova Jeep Compass avrà un ruolo molto importante. La vettura infatti si collocherà in uno dei segmenti di mercato che va per la maggiore a livello globale candidandosi ad essere per molti anni non solo il punto di riferimento di Jeep per la categoria ma anche la vettura più venduta a livello globale dalla casa automobilistica americana. Questa auto al pari di tutte le altre novità attese dallo stabilimento Stellantis di Melfi verrà realizzata in versione completamente elettrica. Al momento non è chiaro se ci saranno anche versioni con motore a combustione ma non è da escludere.

A proposito della nuova Jeep Compass, qui vi mostriamo un render che immagina quello che potrebbe essere lo stile esterno di questo SUV quando finalmente sarà svelato. Si tratta di un’opera del creatore digitale Kleber Silva che già diverse volte ha provato ad immaginare come saranno i futuri modelli di Jeep. Solo pochi giorni fa era stato autore di un render che ipotizzava il look della nuova Jeep Renegade che dovrebbe debuttare nel corso del 2026. Come è possibile notare, il SUV di Jeep viene immaginato con un look rinnovato ma con dimensioni che dovrebbero rimanere grosso modo simili a quelle del modello attuale. La parte anteriore e anche quella posteriore mostrano nuovi elementi di design visti in recenti modelli della casa americana e anche in alcune concept car come la Wagoneer S che a sua volta darà origine in futuro ad un nuovo modello.