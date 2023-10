Nuova Lancia Gamma: nello stile sarà la più simile alla concept Pu+Ra

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese il cui debutto è stato ufficialmente confermato per il 2026 con la produzione che avverà in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi dove l’auto sarà prodotta su piattaforma STLA Medium insieme ad altri 4 modelli: due DS Automobiles, l’erede di Jeep Compass e la nuova Opel Manta.

Nuova Lancia Gamma: delle tre future auto del brand sarà quella più vicina nello stile alla concept Lancia Pu+Ra

A proposito della nuova Lancia Gamma nei giorni scorsi sono emersi nuovi indizi su come sarà questa vettura quando finalmente arriverà sul mercato nel corso dei prossimi anni. A quanto pare,tra le tre auto in arrivo nei prossimi anni nella gamma di Lancia, sarà quella più vicino nello stile alla concept car Lancia Pu+Ra HPE mostrata dalla casa italiana ad aprile in occasione della Milano Design Week.

L’auto è stata definita da Luca Napolitano come una fastback lunga quasi 4,7 metri con uno stile innovativo e moderno. Nuova Lancia Gamma dunque si prepara a stupire quando finalmente sarà svelata diventando uno dei modelli cardine della rinnovata gamma della casa automobilistica italiana che nel 2024 svelerà la nuova Lancia Ypsilon mentre nel 2028 completerà la sua gamma con l’arrivo della nuova Lancia Delta.

La nuova Lancia Gamma che qui vi mostriamo in un render di Ascariss Design, avrà un’autonomia di circa 700 km. Esteticamente parlando questa auto non sarà una classica berlina quindi, ma una sorta di grande coupé con la coda posteriore, per un accesso sempre più agevole al bagagliaio. Dal prototipo presentato qualche tempo fa, la nuova ammiraglia della Lancia dovrebbe riprendere anche gli interni. Non bisogna aspettarsi sedute così particolari, ma l’ambizione è ricreare un salotto, su ruote. Comfort e cura dei dettagli ai massimi livelli, come richiede l’appartenenza all’universo premium Stellantis, al fianco di DS e Alfa Romeo. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito della futura ammiraglia di Lancia.