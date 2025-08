Nuova Lancia Delta: il suo arrivo potrebbe non essere più così sicuro

Nuova Lancia Delta dovrebbe essere il terzo modello del nuovo corso di Lancia dopo i debutti nel 2024 della nuova Lancia Ypsilon e nel 2026 della nuova Lancia Gamma. Scriviamo dovrebbe in quanto nel corso di una recente intervista rilasciata dal CEO Luca Napolitano qualche perplessità in merito sembra essere sorta nel numero uno della casa automobilistica piemontese.

L’arrivo di una nuova Lancia Delta non sembra più così scontato: ecco i motivi

Parlando con Quattroruote infatti Luca Napolitano ha dichiarato: “Il prossimo passo, dopo la Gamma, potrebbe essere la Delta. Detto questo, il piano prevede una fase di adattamento all’elettrificazione e alle tendenze del mercato. La Delta è un’opzione che ci piace molto, ma non è l’unica”. Insomma qualche ambiguità emerge di certo e fa pensare che alla fin fine a causa dei cambiamenti di mercato Lancia possa optare per un altro modello anche se l’ipotesi di una nuova Lancia Delta al momento comunque continua ad essere la più probabile.

Parlando della nuova Lancia Delta Luca Napolitano ha anche confermato che si sta valutando se costruirla sulla piattaforma STLA Medium come previsto inizialmente o sulla STLA Small. In questo secondo caso potrebbe essere anche costruita a Pomigliano come vi abbiamo rivelato in un nostro precedente articolo. Tuttavia in questo secondo caso non si esclude che alla fine Lancia possa optare anche per un nome diverso.

I dubbi sul nome potrebbero derivare dal fatto che in caso si opti per la STLA Small i motori potrebbero non essere all’altezza della fama di questo storico nome mentre usando un altro nome non ci sarebbero problemi. Con la STLA Medium invece si sarebbe dovuto puntare su una versione completamente elettrica per la top di gamma che però avrebbe fatto storcere il naso ai fan del marchio.

Dunque al momento la situazione non è più così certa come fino a qualche mese fa e a questo punto non possiamo escludere sorprese. Vedremo con il futuro piano industriale di Stellantis che sarà rivelato ad inizio 2026 dal nuovo CEO Antonio Filosa se arriverà qualche notizia più certa a proposito del futuro della nuova Lancia Delta che qui vi mostriamo nel render di Alessandro Capriotti.