Nuova Lancia Ypsilon: prodotto il primo esemplare a Saragozza

Oggi giornata molto importante per Lancia. Il numero uno della casa automobilistica piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha confermato che a Saragozza è stata prodotta la prima unità della nuova Lancia Ypsilon, futura generazione del celebre modello il cui debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024 anche se non escludiamo che le prime immagini del veicolo potrebbero essere mostrate già prima della fine del 2023.

Oggi in Spagna è stata realizzata la prima unità della nuova Lancia Ypsilon

Luca Napolitano ha dichiarato sui social che con la produzione della prima unità della nuova Lancia Ypsilon la sua casa automobilistica fa un altro importante passo avanti verso la sua rinascita che dovrebbe portare il marchio di Stellantis ai livelli di un tempo grazie all’arrivo di ben tre modelli che vedremo nei prossimi anni e al ritorno in Europa che inizierà proprio con la nuova Ypsilon a metà del prossimo anno.

Nuova Lancia Ypsilon dunque si avvia ad entrare nella sua produzione definitiva presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino a Saragozza dove l’auto verrà assemblata su piattaforma CMP sia nella versione con motore a combustione che in quella con motore elettrico al 100 per cento. Il suo debutto avverrà dapprima in Italia e poi a seguire nei mesi successivi anche in Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Paesi bassi e Belgio. Questa sarà la prima di tre auto che arricchiranno la gamma di Lancia che punta a diventare un brand premium di caratura europea. Nel 2026 poi sarà la volta della nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia mentre nel 2028 assisteremo al debutto della nuova Lancia Delta, erede del famoso modello che ancora oggi conta molti estimatori in tutto il mondo.

Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno a proposito della nuova Lancia Ypsilon che secondo indiscrezioni sarà una vettura molto diversa rispetto al modello attuale. L’auto infatti sarà lunga circa 4 m con un design più elegante e maschile e con alcuni elementi di stile presi in prestito dalla concept car Lancia Pu+Ra mostrata ad aprile alla Milano Design Week come nuovo manifesto di design per le future auto della casa automobilistica piemontese.