Citroen non considera Dacia il suo principale rivale

Citroen, il marchio francese del gruppo Stellantis, non considera Dacia, il marchio rumeno del gruppo Renault, come il suo principale rivale. Lo ha dichiarato il CEO di Citroen, Thierry Koskas, in un’intervista rilasciata nelle scorse ore. Secondo il numero uno della casa francese, Citroen e Dacia hanno strategie e posizionamenti diversi, anche se entrambi puntano a offrire veicoli accessibili e pratici. Citroen si distingue per il suo stile originale e distintivo, per il suo comfort di guida e per la sua innovazione tecnologica. Dacia si concentra invece sulla semplicità e sull’efficienza dei suoi prodotti, con un’offerta più limitata e standardizzata.

Citroen: il CEO Koskas smentisce che la sua casa automobilistica sia rivale diretta di Dacia anche in in alcuni segmenti in effetti competono

Koskas ha anche affermato che Citroen non intende competere con Dacia sul prezzo, ma piuttosto sul valore aggiunto che offre ai suoi clienti. Citroen ha infatti una gamma più ampia e diversificata di modelli, che spazia dalle city car alle berline, dai SUV ai veicoli commerciali. La casa automobilistica francese ha anche una presenza più globale di Dacia, con una forte penetrazione in mercati come la Cina, l’India e il Brasile.

Parlando con Autoweek Koskas ha dichiarato in proposito: “Ci state ora paragonando a un marchio per il quale abbiamo molto rispetto. La differenza tra Dacia e Citroen è che noi siamo un marchio con cento anni di storia. Abbiamo anche altri valori fondamentali, ovvero comfort, semplicità, sostenibilità e coraggio. Le auto dovrebbero essere il più possibile alla portata di tutti, ma produciamo anche modelli più grandi come C5 Aircross e C5 X. Il posizionamento di Citroen come marchio non è quindi lo stesso di Dacia. Facciamo concorrenza a Dacia con alcuni modelli, ma non con tutti”.

Citroen ha inoltre espresso la sua ambizione di diventare uno dei leader della mobilità sostenibile, con una strategia di elettrificazione che prevede di avere il 100% della gamma composta da veicoli elettrici o ibridi entro il 2025. Citroen ha già lanciato modelli elettrici come la Ami, la e-C4 e la e-Berlingo, e ha in programma di introdurre altri modelli elettrici come la C5 X e la C3 Aircross. Con la sua visione orientata al comfort, al design e all’innovazione, Citroen si conferma come un marchio unico e distintivo nel panorama automobilistico mondiale, che non teme confronti con nessun altro marchio.