Nuova Citroen C3 Aircross: sarà così la cugina della futura Fiat Multipla?

Nuova Citroen C3 Aircross dovrebbe fare il suo debutto entro la fine del prossimo anno. Queste almeno sono le notizie che arrivano dalla casa automobilistica francese che nei giorni scorsi ha presentato la nuova Citroen e-C3 versione elettrica della nuova generazione del celebre modello e prima auto elettrica a basso costo del gruppo Stellantis in Europa. Queste due auto condivideranno la stessa piattaforma Smart Car che permetterà a Citroen di proporle entrambe a prezzi interessanti. La e-C3 partirà da 23.900 euro. Lo stesso dovrebbe avvenire con la futura e-C3 Aircross che però dovrebbe costare alcune migliaia di euro in più.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Citroen C3 Aircross in versione definitiva

La nuova Citroen C3 Aircross avrà uno stile molto simile rispetto alla Citroen C3 ma ovviamente con un bel pò di cm in più. Infatti se la prima è lunga 401 cm la futura C3 Aircross dovrebbe essere di poco superiore ai 430 cm. Questo significa circa 30 cm in più che non sono pochi. Al di là di questo però lo stile soprattutto nella parte anteriore dovrebbe essere veramente molto simile.

Ricordiamo inoltre che la nuova Citroen C3 Aircross sarà parente stretta del futuro crossover di Fiat che qualcuno chiama nuova Fiat Multipla anche se al momento il nome non è stato ancora confermato. Dunque con l’arrivo di questo modello sapremo sicuramente molte cose in più sulla nuova Multipla che sarà prodotta a Kenitra in Marocco entro la fine del 2025. La gamma dei motori dovrebbee essere praticamente la stessa. Inoltre la nuova C3 Aircross avrà anche una configurazione a 7 posti che dovrebbe essere ereditata anche dalla futura Multipla.

A proposito della nuova Citroen C3 Aircross oggi vi segnaliamo che il designer e creatore digitale Kleber Silva ha realizzato nei giorni scorsi un render che ipotizza l’aspetto di questo futuro e atteso modello della casa francese di Stellantis. Sembra evidente la somiglianza estetica con la recente e-C3 che a sua volta ha ereditato molti elementi di design dalla concept car Citrroen Oli. Questi render si basano anche sulle immagini teaser trapelate in un video pubblicato da Citroen nel giorno della presentazione della e-C3 che hanno rappresentato le prime foto della nuova C3 Aircross. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità trapeleranno a proposito di questa auto che dovrebbe essere prdotta insieme alla e-C3 presso lo stabilimento Stellantis di Trnava in Slovacchia,