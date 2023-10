Citroën Ami sfida la medaglia d’oro Filippo Tortu

Ieri mattina all’Arena Civica Gianni Brera di Milano si è tenuto un evento speciale e originale: una gara in pista tra Citroën AMI – 100% ëlectric e il campione olimpico Filippo Tortu, il primo italiano a correre i 100 metri in meno di 10 secondi. Prima della sfida, c’è stata una conferenza stampa nella suggestiva location di Palazzina Appiani, un piccolo capolavoro neoclassico oggi patrimonio del FAI (Fondo Ambiente Italiano), tra i partner del brand francese.

Citroën AMI ha sfidato Filippo Tortu

Con questo evento, Citroën vuole sostenere e accompagnare il passaggio verso una mobilità più ecologica, in linea con i suoi valori fondamentali: accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia. Il marchio ha infatti rafforzato il suo impegno nella diffusione di una mobilità elettrica per tutti con il progetto “Citroen drive all electric“.

Tra le iniziative, il lancio di Citroen Easy Go durante la “Settimana europea della mobilità sostenibile”, la formula leasing innovativa che permette di spostarsi in modo più responsabile e sostenibile, rendendo l’elettrico più conveniente rispetto a una motorizzazione tradizionale. Inoltre, il rinnovamento della gamma ë-C4 e ë-C4 X con una nuova combinazione motore/batteria e l’introduzione della nuova tecnologia Hybrid 48V su C5 Aircross per facilitare l’accesso alla mobilità elettrica.

Citroën Ami – 100% ëlectric: la soluzione di mobilità anticonformista, moderna e accessibile a tutti, che si adatta ai giovani. Si può guidare già a 14 anni, basta avere il certificato di idoneità patente AM. Non emette CO2 e ha una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio che le dà un’autonomia di 75 km. Si ricarica in meno di 4 ore con una presa normale da 220V usando il cavo a bordo. Ha avuto molto successo, con oltre 13.000 clienti dal lancio ad oggi. Anche a settembre ha venduto bene, con il 60% di quota di mercato tra i quadricicli elettrici, nonostante la fine degli incentivi statali.