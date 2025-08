Alfa Romeo Tonale MY 2026: avvistato in strada in nuove foto spia, vistose novità all’anteriore

Alfa Romeo Tonale MY 2026 è stato avvistato in strada in nuove foto spia nelle scorse ore. Le immagini sono state realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. Si tratta della versione aggiornata del SUV di segmento C della casa automobilistica del biscione il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. Dunque siamo ormai vicini alla sua presentazione con le vendite che si potrebbero aprire agli inizi del 2026.

Paraurti ridisegnato e prese d’aria dal profilo rivisto per Alfa Romeo Tonale MY 2026

Le immagini catturate dai fotografi mostrano una Alfa Romeo Tonale MY 2026 con un frontale visibilmente aggiornato. Il camuffamento lascia intuire un paraurti ridisegnato e prese d’aria dal profilo rivisto, pensate per conferire alla vettura un aspetto più aggressivo e sportivo. La caratteristica mascherina Alfa Romeo appare invariata, così come i gruppi ottici anteriori, anche se trattandosi di un prototipo non si escludono modifiche ulteriori, magari ispirate alla nuova Alfa Romeo Junior.

Nella parte posteriore della nuova Alfa Romeo Tonale MY 2026, le differenze rispetto all’attuale versione sembrano minime, ma è possibile che nella versione definitiva vengano introdotti piccoli aggiornamenti, come una nuova firma luminosa per i fari. Nei prossimi mesi, con l’arrivo di ulteriori immagini dei prototipi impegnati nei test su strada, sarà possibile scoprire con maggiore precisione le novità stilistiche che caratterizzeranno il restyling del SUV compatto della Casa automobilistica del Biscione.

Le foto spia non svelano l’interno, ma è plausibile ipotizzare che Alfa Romeo possa aver rivisto la plancia, introducendo finiture aggiornate e qualche novità di design. È atteso anche un potenziamento tecnologico, con una strumentazione digitale rinnovata e un sistema infotainment aggiornato, forse con display di dimensioni maggiori. Per ora si tratta solo di supposizioni, in assenza di conferme ufficiali.

Per quanto riguarda la gamma di motori di Alfa Romeo Tonale MY 2026 ricordiamo che l’attuale gamma del SUV di segmento C offre unità mild hybrid benzina e diesel, oltre a una versione ibrida plug-in. Essendo un restyling, difficilmente ci saranno cambiamenti importanti ma ovviamente non possiamo escludere che pur rimanendo confermare i medesimi motori possano esserci piccoli cambiamenti allo scopo di migliorarne l’efficienza. Una possibile evoluzione potrebbe riguardare ad esempio la PHEV, con una batteria di capacità superiore per aumentarne l’autonomia elettrica. Maggiori dettagli emergeranno nei prossimi mesi, man mano che ci si avvicinerà alla presentazione ufficiale del modello aggiornato.