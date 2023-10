Nuova Alfa Romeo Giulia: la futura generazione sarà molto sportiva

Il 2025 dovrebbe essere l’anno per il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia. La berlina avrà una seconda generazione al pari del SUV Stelvio come confermato ufficialmente lo scorso anno dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. La berlina sarà la prima auto del Biscione ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Questo ovviamente nel caso in cui non ci saranno ripensamenti da parte del gruppo Stellantis che comunque nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler usare anche dopo il 2025 il motore V6 da 2.9 litri delle attuali Giulia e Stelvio.

La sportività sarà sicuramente una delle principali caratteristiche della nuova Alfa Romeo Giulia

La nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large, dovrebbe essere leggermente più grande del modello attuale e avrà ancora una versione Quadrifoglio. Questa offrirà prestazioni ancora più elevate del modello attuale. Si parla infatti di 1.000 cavalli di potenza, 800 km di autonomia e ricarica da 0 a 80% in appena 18 minuti. Ancora una volta lo stabilimento che ospiterà la produzione di questo modello dovrebbe essere la fabbrica Stellantis di Cassino dove di recente è stato confermato che avverrà la produzione di future auto elettriche sulla nuova piattaforma STLA Large.

Al momento sono tante le incertezze a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia il cui sviluppo dovrebbe partire a breve. Una cosa però sembra abbastanza sicura e cioè che il suo aspetto sarà ancora più sportivo di quello del modello attuale. Con le sue future vetture infatti Alfa Romeo vuole puntare sull’efficienza aerodinamica e questo ovviamente porterà dei benefici a livello estetico con auto particolarmente gradevoli di aspetto.

A proposito del design della nuova Alfa Romeo Giulia, qui vi mostriamo uno dei tanti render che ipotizzano l’aspetto di questo modello in arrivo tra un paio di anni. Si tratta della creazione del designer Sugar Design che qualche tempo fa ha pubblicato queste immagini nel suo canale ufficiale di Instagram. Vedremo dunque se sarà davvero così la nuova berlina di segmento D del Biscione.