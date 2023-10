Nuova Alfa Romeo Stelvio: un video anticipa il suo design?

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una delle future novità che arricchiranno la gamma dello storico marchio milanese che il gruppo Stellantis vuole trasformare in un brand premium di livello globale. La vettura che sarà la seconda generazione del SUV di segmento D dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2026. Questa sarà dunque la terza novità tra quelle annunciate dal Biscione dopo il B-SUV che vedremo nel 2024 e la nuova generazione di Alfa Romeo Giulia che invece farà il suo debutto nel corso del 2025.

Ecco come potrebbe apparire in futuro la nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà su piattaforma STLA Large sarà solo elettrica e molto probabilmente verrà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia. Il modello subirà un cambiamento di design piuttosto intenso. Un video apparso su YouTube nei giorni scorsi anticipa quelli che potrebbero essere i cambiamenti principali relativi a questo SUV dal punto di vista estetico. Si tratta di un video realizzato dal canale REC Trends.

Nuova Alfa Romeo Stelvio continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma del Biscione nei prossimi 10 anni. L’auto infatti si candida ad essere una delle più vendute tra quelle che verranno lanciate nei prossimi anni da Alfa Romeo. La futura generazione sarà realizzata in maniera da avere un design che possa piacere in tutto il mondo per poter garantire al Biscione di poter definitivamente sfondare in mercati fondamentali quali Stati Uniti e Cina.

Nuova Alfa Romeo Stelvio avrà un look ancora più sportivo ed elegante rispetto al modello attuale. La vettura probabilmente sarà qualche cm più grande rispetto alla generazione odierna. Anche la tecnologia a bordo sarà molto più sofisticata e ovviamente non mancheranno novità importanti anche per quello che concerne l’abitacolo che sarà reso ancora più lussuoso e confortevole. Maggiori dettagli su questa auto potrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno. Vedremo dunque che novità trapeleranno a proposito del famoso SUV del Biscione.