Stellantis: ufficiale a Cassino la piattaforma STLA Large

Arrivano ottime notizie per il sito produttivo di Cassino dove attualmente vengono costruite Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale. Stellantis ha confermato che nei prossimi anni la fabbrica sita a Piedimonte San Germano riceverà la nuova piattaforma STLA Large per auto elettriche. Si tratta del secondo impianto del gruppo automobilistico a ricevere una tale notizia. Il primo era stato lo stabilimentro di Windsor in Canada lo scorso anno.

Stellantis ha confermato ufficialmente che nei prossimi anni lo stabilimento di Cassino costruirà auto su piattaforma STLA Large

L’annuncio è arrivato dopo la visita nella fabbrica di Cassino del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares il quale ha confermato che la sua azienda punta forte su questo sito produttivo per il quale è stata predisposta la produzione di future auto su piattaforma STLA Large. Al momento non è stato rivelato quali e quanti modelli saranno prodotti in questa fabbrica. Tavares ha dichiarato che queste auto saranno annunciate in un secondo momento.

Supponiamo che si possa trattare delle nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e anche di altri modelli. Quanto alla piattaforma STLA Large di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato che si tratta di una tecnologia che porterà molti benefici a chi si metterà alla guida delle future auto del gruppo automobilistico. Questa architettura infatti garantisce funzionalità e caratteristiche all’avanguardia che rivoluzioneranno completamente l’esperienza di guida.

Inoltre questa piattaforma garantisce autonomie fino a 800 km con una ricarica completa e ricariche ultra veloci. La potenza delle future auto potrebbe spingersi fino a superare i mille cavalli come anticipato dallo stesso numero uno di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato. Ricordiamo che anche il lancio di questa piattaforma rientra nel piano Dare Forward 2030 del gruppo Stellantis. L’azienda prevede di investire, entro il 2025, più di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nella realizzazione del software necessario alla produzione di veicoli BEV.