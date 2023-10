Nuova Fiat Panda elettrica: nel 2025 versione da meno di 20 mila euro

Nuova Fiat Panda debutterà intorno alla metà del prossimo anno, forse l’11 luglio 2024, giorno in cui si festeggiano i primi 125 anni di Fiat. La vettura sarà gemella di Citroen e-C3 svelata da poco. Le due auto avranno molte cose in comune, dalla gamma dei motori alla piattaforma, dal design squadrato fino a numerosi componenti. Anche la futura vettura di Fiat sarà basata sulla piattaforma Smart Car e arriverà sul mercato in versione elettrica che costerà meno dei 23.900 euro della e-C3. Anche questa auto avrà dunque un’autonomia di 320 km e un motore da 113 cavalli.

Il pezzo forte della futura gamma della nuova Fiat Panda elettrica sarà la versione da meno di 20 mila euro che arriverà nel 2025

Tuttavia si dice che a proposito della nuova Fiat Panda elettrica il vero pezzo forte della gamma sarà la futura entry level elettrica. Si tratterà di una versione con autonomia di circa 200 km perfetta dunque per chi cerca un’auto per la città che costerà meno di 20 mila euro al netto di incentivi. L’auto dovrebbe avere un motore dalla potenza inferiore ai 100 cavalli. Dunque si tratterà per davvero di un’auto elettrica low cost con un prezzo perfettamente allineato a quello delle auto con motore a combustione. Un modello di questo tipo potrebbe davvero sconvolgere il mercato delle city car in Europa cambiandolo per sempre.

La nuova Fiat Panda elettrica che qui vi mostriamo in due dei tantissimi render apparsi sul web negli ultimi tempi ad ipotizzare il suo aspetto sarà un crossover lungo 4 metri dalle forme squadrate che avrà molto in comune con la futura Fiat Multipla che vedremo nel 2025 e che sarà una sorta di versione allungata della Panda. Questa auto per un paio di anni convivrà nella gamma di Fiat con l’attuale generazione del modello che continuerà ad essere prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano fino alla fine del 2026.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre noviotà arriveranno a proposito della nuova Fiat Panda elettrica. Ricordiamo infine che la vettura comunque avrà in gamma anche almeno una versione con motore a combustione. Si dovrebbe trattare di un’ibrido per la precisione.