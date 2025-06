Nuova Fiat 124 Spider torna ad emozionare in un video tra tradizione e innovazione

Nuova Fiat 124 Spider è un Concept/Rendering a cura di Tommaso D’Amico, designer visionario del made in Italy. Si tratta di un video che è stato pubblicato dal designer e architetto sul suo canale di YouTube che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura generazione purtroppo uscita di scena negli scorsi anni. La leggendaria Fiat 124 Spider torna a emozionare con il concept “Pulse”, una reinterpretazione moderna e audace della storica roadster italiana. Linee sinuose e filanti, assetto ribassato e dettagli hi-tech danno vita a una spider sportiva dal design elegante e futuristico, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Ecco quale potrebbe essere il design di una futura, ipotetica nuova Fiat 124 Spider

La nuova Fiat 124 Spider Pulse di Tommaso D’Amico sotto il cofano dispone di un motore 1.9 Turbo Plug-In Hybrid da 200 CV, abbinato alla trazione posteriore pura e a un cambio sequenziale a palette, 0–100 km/h in 6,5 secondi con una velocità massima 230 km/h. Il telaio alleggerito e l’aerodinamica ottimizzata garantiscono prestazioni brillanti e una guida coinvolgente, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Gli interni della nuova Fiat 124 Spider Pulse combinano eleganza minimalista con tecnologia all’avanguardia: sedili sportivi in pelle, volante a due razze con comandi touch e cruscotto digitale personalizzabile. La console centrale ospita un sistema di controllo avanzato, con comandi gestuali e intelligenza predittiva per l’infotainment, integrato con smartphone e servizi cloud. Pensata per gli amanti della guida open-air con stile e sostanza, la spider di Fiat immaginata in questo render da TDA Automotive incarna il desiderio di performance, design italiano e tecnologia.

L’artista digitale immagina inoltre anche il possibile arrivo di una versione completamente elettrica da 250 CV con autonomia oltre 400 km, offrendo il piacere di guida senza emissioni. Vedremo se in futuro ci sarà spazio per un qualcosa di simile nella gamma di Fiat. Al momento un modello di questo tipo non è previsto in quanto Fiat preferisce puntare su modelli compatti in segmenti popolari. Ed infatti sono in arrivo due SUV di segmento C Pandissima e Fastback e poi a seguire la nuova Pandina.