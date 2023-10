Nuova Fiat Panda: con il debutto della e-C3 prima idea di come sarà il futuro modello

Oggi è stato un giorno importante per il gruppo Stellantis con la presentazione della nuova Citroen e-C3. Si tratta della prima auto elettrica low cost con un prezzo che in Italia parte da 23.900 euro. Ma questa auto è importante in quanto ci offre un primo indizio su quello che sarà l’aspetto della nuova Fiat Panda il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno, forse in occasione dei festeggiamenti dei primi 125 anni del marchio il prossimo 11 luglio 2024. Le due auto infatti avranno molte cose in comune a cominciare dalla stessa piattaforma “Nativa-BEV” fino alla gamma di motori.

Nuova Fiat Panda: con il debutto oggi di Citroen e-C3 importanti anticipazioni a proposito del futuro modello

Questo significa che anche la nuova Fiat Panda dovrebbe avere una batteria da 44 kWh capace di offrire un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, e alla ricarica rapida a corrente continua da 100 kW, che consente di ricaricare dal 20 per cento all’80 per cento della capacità in appena 26 minuti. Anche il motore da 83 kW (113 CV) con accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi e velocità massima di 135 km/h dovrebbe essere la stessa. Ma le cose in comune tra queste due auto dovrebbero riguardare anche il design esterno.

Infatti anche la nuova Fiat Panda sarà un crossover di segmento B lungo circa 4 metri. Le due auto dovrebbero inoltre avere più o meno anche la stessa altezza da terra e le stesse forme squadrate. Cambieranno ovviamente i riferimenti estetici che mentre nell’auto francese sono rivolti alla concept Citroen Oli per la futura auto di Fiat, come anticipato dallo stesso numero uno del marchio, Olivier Francois, guarderanno soprattutto alla concept Fiat Centoventi.

Infine per quanto riguarda il prezzo anche per nuova Fiat Panda nella sua versione completamente elettrica si potrebbe partire da 23.900 euro o forse anche qualcosina in meno in attesa dell’arrivo della versione da 200 km di autonomia che dovrebbe debuttare nel 2025 e costare meno di 20 mila euro al netto di incentivi.