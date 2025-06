Nuova Fiat 500e: Filosa conferma l’arrivo nel 2030

Nel corso dell’incontro con i dipendenti avvenuto ieri a Mirafiori il nuovo numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa ha confermato l’avvio a novembre della produzione della nuova Fiat 500 ibrida a Mirafiori. Inoltre il CEO del gruppo automobilistico ha confermato l’arrivo della nuova Fiat 500e per il 2030. Anche questa auto continuerà ad essere prodotta sempre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. «Con la versione ibrida, prevediamo di quadruplicare i volumi. Inoltre, il nostro progetto comprende, tra le altre iniziative, un elemento chiave a Mirafiori: la nuova generazione di 500 a partire dal 2030».

Nuova Fiat 500e cercherà di migliorare le cose che non sono andate bene con questa prima generazione che era partita bene come numero di vendite ma che poi ha subito un forte calo della domanda. Si interverrà soprattutto sulla batteria e sul motore dando maggiore autonomia e tempi di ricarica più veloce ci saranno ovviamente anche dei cambiamenti estetici che comunque non dovrebbero snaturare quella che è l’essenza di questo modello che ha fatto la storia della principale casa automobilistica italiana.

L’obiettivo con la nuova Fiat 500e sarà quello di rendere l’auto una delle elettriche più appetibili in assoluto sul mercato anche a livello di prezzo. Le nuove tecnologie dovrebbero consentire di far fare all’auto un notevole passo avanti. Ovviamente il successo di questo modello sarà fondamentale per il rilancio di Mirafiori che dovrebbe iniziare con l’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida da novembre. L’obiettivo in questo caso è quello di superare le 120 mila unità prodotte all’anno.