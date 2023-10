Citroen e-C3 è stata finalmente svelata

Citroën sfida le regole delle auto del segmento B progettate e costruite in Europa con la presentazione della caratteristica C3 di quarta generazione. La Citroen e-C3 completamente elettrica offre il miglior comfort della categoria, un’esperienza elettrica semplice, un livello eccezionale di equipaggiamenti e un incredibile rapporto qualità-prezzo pur essendo prodotta in Europa.

Citroen e-C3 è stata svelata: l’auto elettrica parte da 23.900 euro

La Citroen e-C3 completamente elettrica guida con orgoglio la gamma di quarta generazione dell’auto più popolare di Citroën, che ha venduto più di 5,6 milioni di unità dal lancio della prima generazione nel 2002. La C3 è il modello più popolare del marchio e rappresenta il 29% del volume delle vendite europee di Citroën. Nel 2022, la C3 ha conquistato complessivamente l’11% del mercato europeo del segmento B.

Significativamente, la nuova Citroen e-C3 segna un nuovo capitolo per Citroën. Il marchio popolare e audace si sta reinventando per affrontare in modo aggressivo le sfide di rendere la mobilità completamente elettrica accessibile a tutti con la prima berlina B completamente elettrica progettata e costruita in Europa per i clienti che desiderano i vantaggi della mobilità a emissioni zero a un prezzo netto, giusto e accessibile.

Thierry Koskas, CEO di Citroën, spiega: “Offrire veicoli a prezzi accessibili è sempre stato una parte importante del DNA di Citroën. Ma le aspettative dei clienti per i veicoli del segmento B sono cambiate, in particolare con l’aumento della popolarità dei SUV e il crescente desiderio di guidare veicoli elettrici nelle nostre città e nei loro dintorni, ed è diventato più difficile per i produttori di veicoli europei soddisfare tali aspettative. In modo univoco, Citroën osa fare esattamente questo con la nuovissima ë-C3 completamente elettrica per gli acquirenti europei: una B-hatch fresca, affilata e confortevole, completamente equipaggiata, appositamente progettata e prodotta in Europa, ed estremamente conveniente con prezzi su strada a partire da 23.900 euro. “

Citroën e-C3 offre la sensazione di un “viaggio sul tappeto magico” accoppiando per la prima volta le acclamate sospensioni Citroën Advanced Comfort con i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort. Più alta e più squadrata ma con un ingombro simile: la nuova ë-C3 offre un comfort senza compromessi, una posizione di guida più alta (+100 mm rispetto alla versione attuale) per facilitare l’ingresso e l’uscita, una maggiore altezza da terra ed elementi protettivi esterni per riflettere il cliente gusti. Per la prima volta nella storia della berlina C3, Citroën monta di serie le sue innovative ed esclusive sospensioni Citroën Advanced Comfort su tutte le versioni della nuova ë-C3 completamente elettrica. La vettura ha una lunghezza di 4,01 metri.

Invisibili al conducente e agli occupanti, i Progressive Hydraulic Cushions garantiscono agli occupanti del veicolo una sensazione unica di comfort su strada, grazie all’uso di tamponi idraulici progressivi, consentendo agli ingegneri una maggiore libertà. Le sospensioni della e-C3 danno l’impressione che l’auto stia scivolando durante la guida su terreni irregolari. Vengono utilizzati due fermi su ciascun angolo del veicolo insieme all’ammortizzatore e alla molla invece dei fermi meccanici: uno per la compressione, l’altro per la decompressione (o estensione).

Gli interni spaziosi sono stati realizzati attorno a superfici semplici ma raffinate per offrire agli occupanti un ambiente simile a quello del soggiorno o del salotto di casa. I sedili Citroën Advanced Comfort della nuova ë-C3 sono realizzati su misura per l’auto e utilizzano schiuma aggiuntiva per offrire una sensazione accogliente e morbida fin dal primo contatto e una guida di supporto qualunque sia la distanza. Si continua con il nuovissimo design che, con un’altezza di 1,57 m, offre agli occupanti dei sedili anteriori 30 mm di spazio in più per la testa per una posizione di guida più alta e dominante con una maggiore sensazione di controllo e sicurezza. Tutti beneficiano di una maggiore visibilità verso l’esterno, contribuendo ad aumentare la sensazione di benessere a bordo.

Con un’altezza di 1,57 m (escluse le barre del tetto), la nuova Citroen e-C3 è più alta del suo predecessore e beneficia di un’altezza da terra in stile SUV per facilitare l’ingresso e l’uscita e fornire una guida più sicura su dossi, cordoli, e le buche spesso incontrate nella guida urbana ed extraurbana. L’altezza da terra è di ben 163 mm per la ë-C3 completamente elettrica, rispetto ai 135 mm del modello precedente.

Il motore elettrico da 83 kW/113 CV della Citroen e-C3 fornisce potenza e coppia per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi, mentre il pacco batteria LFP da 44 kWh fornisce fino a 320 km di autonomia WLTP. Ricarica rapida CC da 100 kW dal 20 all’80% della capacità in soli 26 minuti. Facile accesso a oltre 540.000 stazioni di ricarica in tutta Europa. La navigazione connessa con la nuova app ë-ROUTES garantisce che i tempi di viaggio saranno ridotti e che una rete di ricarica “live” più affidabile sia sempre accessibile.

Prima su Stellantis, la piattaforma nativa BEV a basso costo utilizza un pacco batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) da 44 kWh per fornire fino a 320 km di autonomia WLTP, mentre la capacità di ricarica rapida CC da 100 kW consente di ricaricare dal 20 all’80% capacità in 26 minuti. La ricarica AC standard, dal 20% all’80%, richiede circa 4 ore e 10 utilizzando una potenza di 7 kW o 2 ore e 50 se sono disponibili 11 kW. L’accesso alle strutture di ricarica CA domestiche e pubbliche è semplice utilizzando il cavo Modalità 3 fornito standard, ideale per la ricarica regolare a casa utilizzando una scatola a muro, nonché in giro presso le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo può essere caricato con una scatola a muro monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW.

Con il suo motore da 83 kW (113 CV) e la trasmissione completamente automatica che accelera l’auto da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima provvisoria di 135 km/h, la nuova Citroen e-C3 offre potenza e prestazioni più che sufficienti per affrontare la guida e il traffico di tutti i giorni, in particolare negli ambienti urbani e suburbani. I guidatori della nuova Citroën ë-C3 completamente elettrica che scelgono l’opzione “Connect Plus” beneficeranno di una suite di nuovi strumenti dedicati per rendere la loro esperienza di possesso senza stress.