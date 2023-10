Lancia Ypsilon HF 2025: sarà questo il suo design?

Lancia Ypsilon HF 2025 sarà la versione ad alte prestazioni della nuova generazione della city car di Lancia il cuo debutto è previsto nel corso del 2025. Questa vettura arriverà dunque circa un anno dopo la versione normale di Ypsilon il cui debutto è previsto nel corso del primo trimestre del 2024 con l’arrivo in concessionaria che potrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno. Come dicevamo questa sarà la versione più sportiva e top di gamma del modello che sarà prodotto da Stellantis in Spagna presso lo stabilimento di Figueruelas vicino alla città di Saragozza.

Ecco come potrebbe apparire la futura top di gamma Lancia Ypsilon HF 2025

A proposito della nuova Lancia Ypsilon HF 2025 si dice che questa auto possa avere un motore da 240 cavalli anche se al momento non è ancora chiara se si tratterà di una vettura ibrida o elettrica al 100 per cento. Su questo per il momento il gruppo Stellantis ha preferito non sbilanciarsi confermando solo il ritorno della mitica sigla che dopo molti anni farà di nuovo capolino nella gamma della casa automobilistica piemontese e poi molto probabilmente la ritroveremo anche nelle altre future auto di Lancia, l’ammiraglia Gamma che debutterà nel 2026 e la nuova Lancia Delta che invece vedremo nel corso del 2028.

Lancia Ypsilon HF 2025 nascerà su piattaforma CMP al pari di Opel Corsa e Peugeot 208. Il suo stile ovviamente sarà molto vicino a quello della versione normale dell’auto di Lancia da cui differirà solo per pochi elementi di design che avranno l’obiettivo di conferirle un aspetto ancora più sportivo.

A proposito del design di questo futuro modello che quando arriverà potrebbe competere con rivali del calibro di Toyota Yaris GR Sport, il sito francese L’Automobiles Magazine ha pubblicato nelle scorse ore un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto esteriore di questa auto destinata ad avere un ruolo importante nella futura gamma di Lancia che punta a diventare un brand premium rispettato e conosciuto in tutta Europa nel corso del prossimo decennio.