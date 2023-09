Nuova Lancia Gamma, Alfa Romeo Stelvio e Fiat 500XL: il 2026 sarà un anno trasgressivo per Stellantis

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto di quello che accadrà nel 2024 e nel 2025 con novità importanti per le tre case automobilistiche di Stellantis: Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Oggi ci vogliamo però soffermare sul 2026. Infatti anche quello sarà un anno molto interessante per i brand italiani del gruppo Stellantis. Anzi a giudicare dalle novità che arriveranno possiamo tranquillamente parlare di un anno trasgressivo. Infatti quello sarà l’anno che segnerà il debutto di tre modelli che non solo sono particolarmente attesi ma che probabilmente ci stupiranno per il loro look. Ci riferiamo alla nuova Lancia Gamma, alla nuova Alfa Romeo Stelvio e alla nuova Fiat 500XL.

Nuova Lancia Gamma, Alfa Romeo Stelvio e forse Fiat 500XL: il 2026 anno particolare per Stellantis

Dobbiamo però precisare che mentre la nuova Lancia Gamma e la nuova Alfa Romeo Stelvio sono certe essendo state confermate ufficialmente da Stellantis, altrettanto non si può dire della Fiat 500XL che al momento rimane una semplice suggestione. Quest’ultima infatti deve ancora essere confermata. Per il momento di Fiat sappiamo che dopo le nuove 600 e Topolino nel 2024 presenterà la nuova Panda mentre nel 2025 la nuova Multipla che sarà un crossover di segmento C. Sempre nel segmento C qualcuno ipotizza possa trovare spazio un secondo SUV ma questa volta della famiglia 500. Si tratterebbe di una sorta di versione in grande della 500X che dal 2025 uscirà di scena con la versione attuale. Dunque Fiat potrebbe avere due auto nel segmento B Panda e 600 e due nel segmento C Multipla e 500XL ripetendo la stessa formula. Al momento però si tratta solo di supposizioni.

Passando alle certezze, lo è il debutto nel 2026 della nuova Lancia Gamma. Si tratta del nome scelto per la nuova ammiraglia di Lancia che come sappiamo Stellantis intende rilanciare in Europa come brand premium al pari di Alfa Romeo e DS Automobiles. Di questa auto sappiamo che molto probabilmente sarà prodotta in Italia, forse presso lo stabilimento Stellantis di Melfi che nei prossimi anni accoglierà 5 nuove auto elettriche su piattaforma STLA Medium tra cui una prodotta da una casa italiana. Il riferimento dovrebbe essere proprio a questo modello.

La nuova Lancia Gamma sarà un’ammiraglia sui generis. Infatti il numero uno di Lancia Luca Napolitano a proposito di questa auto ha dichiarato che avrà uno stile molto particolare difficilmente inquadrabile in una delle attuali categorie del mercato. Dunque non si tratterà di una berlina ma nemmeno di un SUV. Sembra molto probabile ipotizzare una berlina a ruote alte con stile fastback. Ovviamente al momento sono solo supposizioni. Sicuro sembra che l’auto si caratterizzerà per la presenza di alcuni elementi di design visti nella recente concept Lancia Pu+Ra HPE svelata alla Milano Design Week la scorsa primavera.

Ma come dicevamo il 2026 non sarà solo di Fiat e della nuova Lancia Gamma ma sarà anche l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio. La seconda generazione del SUV dovrebbe apparire entro la fine di quell’anno. Al momento questo progetto sembra avvolto nel mistero. Sappiamo di sicuro che l’auto sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. Il luogo di produzione ancora una volta dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Cassino dove viene prodotta l’attuale generazione. Oltre a questo però il mistero rimane fitto. Addirittura di recente è trapelato anche qualche dubbio sul nome.

Qualcuno ha ipotizzato che alla fine Alfa Romeo possa optare per un altro nome ma al momento si tratta di semplici voci di corridoio non vi sono dunque ancora notizie ufficiali. Al di là del nome sembra abbastanza probabile che il design del modello sarà modificato in maniera piuttosto importante. In questa auto come nelle altre Alfa Romeo che arriveranno nei prossimi anni ritroveremo alcuni elementi di design visti di recente nella nuova Alfa Romeo 33 Stradale come anticipato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione il CEO Jean-Philippe Imparato. Ad ogni modo siamo sicuri che la nuova Lancia Gamma, la nuova Alfa Romeo Stelvio e forse anche la nuova Fiat 500Xl saranno capaci di attirare l’attenzione su di se di appassionati e addetti ai lavori confermando la centralità di Stellantis nel mercato.