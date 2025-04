Targa Florio 2025: la corsa più antica del mondo riabbraccia Lancia

Tra pochi giorni, Lancia rivivrà una leggenda attesa da tempo, facendo il suo ritorno ufficiale alle corse sulla storica Targa Florio. Questo iconico evento automobilistico, celebrato per la sua fusione di innovazione e tradizione, si terrà dall’8 al 10 maggio 2025 sulle Madonie. Oltre alla 109a edizione della Targa Florio, le colline e le curve di questa catena montuosa ospiteranno anche il Targa Florio Rally, tappa cruciale del Campionato Italiano Rally Assoluto (CIAR SPARCO), insieme al Rally Storico, al Rally Regolamentare Classico, alla Coppa Rally di Zona e al Campionato Siciliano.

La gara siciliana sarà anche il primo appuntamento del Trofeo Lancia, la nuova coppa monomarca che vedrà protagonista la Nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF in sei gare CIAR in cinque date. Suddiviso in tre categorie – Junior (Under 25), Master (25-35) ed Expert (Over 35), il Trofeo Lancia ha un montepremi di 360.000 euro e offre a un giovane pilota la possibilità di aggiudicarsi un posto nel team ufficiale Lancia nel Campionato Europeo Rally (ERC) 2026 guidato da Eugenio Franzetti.

La città di Palermo potrà accogliere gli equipaggi che si sfideranno su un percorso complessivo di 781,29 km, inclusi 113,7 km di prove speciali, durante la cerimonia di partenza del Rally Targa Florio, che si terrà l’8 maggio alle 18:30 davanti al Teatro Massimo, nella suggestiva Piazza Verdi. Gli equipaggi iscritti al Trofeo Lancia si cimenteranno su queste storiche strade da corsa al volante della Ypsilon Rally4 HF, un grande successo che ha già raggiunto le 90 unità vendute in soli quattro mesi. Dotata di un motore turbo da 212 CV abbinato a un cambio SADEV a 5 marce e ammortizzatori Öhlin regolabili, la potente vettura da corsa è il mezzo perfetto per i piloti emergenti che vogliono mettersi alla prova, come dimostrano i numerosi Under 35 iscritti al Trofeo Lancia.

Il quartier generale dell’evento sarà presso l’Università di Palermo, presso il Museo dei Motori e dei Meccanismi, parte del Sistema Museale dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze, Edificio 8, dove sarà allestita un’area dedicata alle prove tecniche e agonistiche, all’assistenza, alle partenze della prima e della seconda tappa e alle premiazioni. Qui avrà sede anche il Lancia Corse HF Village, il fulcro del mondo Lancia che offrirà un’area hospitality e diverse attività per tutti gli appassionati, tra cui gli emozionanti test drive della Nuova Lancia Ypsilon ibrida ed elettrica offerti dallo showroom Stellantis&You di Palermo, che il 7 maggio ospiterà un evento esclusivo per dare il via alla Targa Florio e al ritorno di Lancia nei rally.

Inoltre, gli ospiti del Lancia Corse HF Village potranno ammirare anche la Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni alimentata da un motore 100% elettrico che accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. La Ypsilon HF, in uscita a metà anno, coniuga prestazioni superiori con un design ispirato ai veicoli più radicali del passato della Lancia, tra cui sospensioni ribassate e carreggiata allargata.

I momenti più emozionanti del Trofeo Lancia al Rally Targa Florio saranno condivisi in tempo reale sugli account ufficiali di Lancia Corse HF su Facebook, Instagram e TikTok per permettere a tutti gli appassionati Lancia di vivere l’evento. Come già anticipato sui social, i festeggiamenti sono iniziati qualche settimana fa al Rally Regione Piemonte che, pur non essendo valido per il Trofeo Lancia, ha visto la partecipazione del team Lancia Corse HF e ha sottolineato il profondo legame del marchio torinese con il Piemonte. In quell’occasione, il pilota finlandese Kauppinen ha vinto la prova di Rally4 che ha aperto il Rally Regione Piemonte.

Nel frattempo, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi sono saliti sul podio mentre la nuova Ypsilon Rally4 HF ha fatto il suo debutto nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici. Infine, sul palco del traguardo in Piazza San Paolo sono arrivati ​​anche gli equipaggi Vigliaturo-Corradini, Fiore-Casalini e Kauppinen-Karttunen, i cui nomi, insieme a quello di Pisani-Biagi, saranno per sempre legati a una giornata importante nella storia sportiva Lancia.

Forte di questi risultati e della calorosa accoglienza ricevuta in Piemonte, Lancia partecipa al Rally Targa Florio con la chiara volontà di regalare agli appassionati una gara ad alto tasso di adrenalina insieme ai piloti del Trofeo Lancia. Del resto, il marchio italiano è indissolubilmente legato alla corsa siciliana: il fondatore Vincenzo Lancia ottenne due podi nel 1907 e nel 1908, e Costantino Magistri la vinse nel 1936 al volante di una Lancia Augusta. Negli anni Cinquanta sarebbero arrivate tre vittorie consecutive: Felice Bonetto nel 1952 con l’Aurelia B20, Umberto Maglioli nel 1953 con la D20 e Piero Taruffi nel 1955 con la D24. L’ultima vittoria assoluta alla storica Targa Florio risale al 1974, quando Gérard Larrousse e Amilcare Ballestrieri portarono alla gloria la rivoluzionaria Lancia Stratos HF.

Nel 1978, per motivi di sicurezza, la leggendaria gara di regolarità si trasformò in una gara rally e, nella sua prima edizione, l’equipaggio Carello-Perissinot trionfò al volante di una Lancia Stratos HF, dando il via a una serie vincente per il marchio italiano. In totale, dal 1978 al 1992 (anno del suo ritiro dalle corse), Lancia portò a casa 10 trofei grazie a piloti come Antonio Carello, Gianfranco Cunico, Tony Fassina, Dario Cerrato, Piero Liatti, Piero Longhi e Piergiorgio Deila che guidarono modelli leggendari come la Stratos, la Rally 037 e la Delta HF Integrale. In breve, con 15 vittorie assolute, Lancia è una delle case automobilistiche più vincenti nella storia della Targa Florio.

La gloria, la passione e le emozioni della Targa Florio si avvicinano. In questa gara leggendaria, le ambizioni delle moderne e potenti vetture da rally si confronteranno con le storiche vittorie delle vetture Lancia che hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle strade della Sicilia. E dopo l’iconico rally delle Madonie, il Trofeo Lancia si sposterà nelle gare più importanti del panorama italiano come il Rally Due Valli (30-31 maggio) e il Rally Roma Capitale (4-6 luglio), che permetterà ai trofeisti di competere in una tappa internazionale del FIA ERC. Dopo la pausa estiva, il Trofeo Lancia proseguirà al Rally del Lazio (13-14 settembre) prima del gran finale allo storico Rally di Sanremo (17-18 ottobre).