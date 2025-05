Fiat mantiene la leadership del mercato brasiliano ad aprile

Fiat torna a essere un punto di riferimento nel mercato automobilistico brasiliano. Nell’anno in corso, il marchio si conferma leader di mercato con una quota di mercato del 21,4 per cento e 153.480 unità immatricolate, oltre 40 mila in più rispetto al secondo marchio in classifica. Anche Strada rimane al comando con una quota di mercato del 5,5 per cento e 39.365 auto vendute nel periodo, circa 6 mila in più rispetto al secondo posto.

Fiat ha venduto finora 153.480 unità quest’anno

Leader di mercato da quattro anni, il marchio ha piazzato altri due modelli tra i 10 più venduti del 2025. Accanto alla rinomata Strada, Argo occupa il 3° posto con 28.169 unità immatricolate e una quota di mercato del 3,9 per cento, e Mobi al 7° posto, con 20.425 auto vendute e una quota di mercato del 2,8 per cento. Ad aprile, Fiat si è distinta, diventando leader nel segmento dei SUV ibridi. I modelli Pulse e Fastback, con motore Turbo 200 Hybrid, hanno raggiunto il volume di immatricolazioni più alto dal loro lancio a novembre. Nel complesso, nel mese sono state vendute 3.933 unità di SUV ibridi.

“Questo risultato conferma l’impegno di Fiat nel guidare il futuro della mobilità, democratizzando e rendendo accessibile la tecnologia ibrida. Essere leader di mercato non significa solo vendere di più, ma anche comprendere meglio le esigenze dei brasiliani, e in questo Fiat continua ad accelerare. Disponiamo di un portafoglio diversificato, di una produzione nazionale efficiente e di un’attenzione costante all’esperienza del cliente”, commenta Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Nell’ultimo mese, Fiat ha guidato il mercato con una quota del 21,7 per cento e 42.900 unità vendute. Il marchio si è distinto anche all’interno dei segmenti, raggiungendo la leadership in tre di essi: tra i pick-up con 15.647 unità vendute e una quota di segmento del 40,8 per cento nelle berline con 14.616 unità immatricolate e il 29,8 per cento di quota del segmento e nei furgoni con 2.701 immatricolazioni e il 38,2 per cento di quota.