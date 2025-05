Stellantis Pro One: leader del mercato dei veicoli commerciali nel primo trimestre 2025 in Spagna

Il primo trimestre del 2025 si chiude in modo molto positivo per Stellantis Pro One, che riafferma il suo status di leader nel mercato spagnolo. I suoi veicoli commerciali, commercializzati in quel Paese con i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, rappresentano il 37,3 per cento delle immatricolazioni di furgoni e camion nel nostro Paese, con 22.017 unità immatricolate finora quest’anno, il che rappresenta una crescita del 18 per cento rispetto ai dati del primo trimestre del 2024,

Nei primi quattro mesi del 2025, Stellantis Pro One occupa il primo posto con 22.017 immatricolazioni e una quota di mercato del 37,3%

Questi dati migliorano quelli ottenuti nel mese di aprile, quando Stellantis Pro One e i suoi marchi hanno immatricolato 6.274 unità dei loro vari modelli, il 22 per cento in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, pari a un tasso di penetrazione del 39,1 per cento. Per marchio, Peugeot è leader del mercato spagnolo dei veicoli commerciali. Ad aprile sono state immatricolate 2.469 unità (il 25% in più rispetto a un anno fa) e la quota di mercato è del 15,4 per cento.

Stellantis Pro One offre la gamma più completa di veicoli commerciali elettrici sul mercato. Un punto di riferimento che mantiene la sua posizione di vertice con una quota del 37,4 per cento e 243 immatricolazioni ad aprile, il 27 per cento in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In totale, il Gruppo ha immatricolato 1.022 furgoni e camion elettrici, il 30 per cento in più rispetto al primo trimestre del 2024, raggiungendo una penetrazione di mercato del 34,2 per cento.

Per modello, l’Opel Corsa Van sale sul podio della sua categoria, mentre la Citroën Berlingo guida il suo segmento sia ad aprile (1.234 immatricolazioni) sia nel totale cumulativo (5.024). Al secondo posto della classifica c’è la Peugeot Rifter con 1.117 unità immatricolate questo mese. Dal canto suo, il Fiat Ducato è leader del suo segmento ad aprile, con 626 immatricolazioni.