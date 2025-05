Ferrari 812 Competizione: venditore non accetta un multiplo del prezzo di acquisto

Una Ferrari 812 Competizione del 2024, messa all’asta sul canale online di Bring A Trailer, non è stata ceduta dal venditore, nonostante i rilanci avessero superato di quasi 800 mila dollari il prezzo di acquisto del modello, doppiandolo. Il rifiuto è il frutto di aspettative ancora più alte, destinate sicuramente ad essere appagate in futuro, ma senza una tempistica certa, vista la volatilità delle economie mondiali, in questa fase congiunturale.

L’auto offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti è una delle 999 costruite dalla casa di Maranello, nell’ambito di una tiratura limitata andata letteralmente a ruba, già prima che avvenisse la presentazione ufficiale del modello.

Fra i punti di forza dell’esemplare di cui ci stiamo occupando, il fatto che abbia percorso appena 60 miglia, pari a circa 97 chilometri. Poco più del test di controllo eseguito dai collaudatori del “cavallino rampante”, subito dopo l’uscita dalla linea di produzione. Possiamo dire, senza timore di smentita, che in pratica questa “belva” è come se non fosse mai stata mai utilizzata. Siamo al cospetto di un’auto nuova di zecca.

Rifinita in Nerotto Lucido con strisce Bianco Sanae, la Ferrari 812 Competizione di cui ci stiamo occupando non ha la veste cromatica prediletta dagli appassionati, ma ha fascino da vendere. La sua esclusività è un valore aggiunto, anche perché matura su una supercar dal vigore propulsivo, estetico e dinamico entusiasmante, sotto tutti i punti di vista. Qui c’è molta trippa, insieme ai numeri di telaio risicati.

Il venditore, come dicevamo, ha rigettato un’offerta da 1.625.000 dollari: una cifra astronomica, che non è bastata a convincerlo a separarsi dal suo gioiello. In lui c’è la forte convinzione che a stretto giro di posta si possa mettere all’incasso una cifra più importante. Non ha tutti i torti sul trend in crescita, ma bisognerà capire quanto dovrà aspettare per rendere fruttuose le sue aspettative.

Una cosa è certa: questa sportiva è come una capsula del tempo. Il suo appeal è destinato a crescere negli anni. L’acquisto avvenne a 820.583 dollari. Forse il tizio subentrò ad un contratto, perché il listino era più basso. Ora vale molti più soldi. Stiamo parlando dell’esemplare numero 591 della specie.

Ricordiamo che la spinta della Ferrari 812 Competizione è garantita da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, con 830 cavalli al servizio del piacere. Questo capolavoro ingegneristico, adottato in uno step più estremo anche dalla Daytona SP3, è il migliore omaggio reso fino ad oggi all’arte propulsiva endotermica. Definirlo un’opera d’arte meccanica e tecnologica è restrittivo. Qui c’è la migliore sapienza della casa di Maranello, applicata a una vettura stradale.

La sua energia giunge a terra col supporto di un cambio a doppia frizione a sette rapporti, che vola nelle sue dinamiche, viaggiando al tempo della luce. Questa “rossa” si giova del know-how da corsa. La sua progressione è esaltante. Anche la sua voce è qualcosa di unico.

Straordinarie le prestazioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. Va oltre quota 340 km/h la punta velocistica. Ci si chiede: il proprietario ha fatto bene a rifiutare l’offerta fatta per la sua Ferrari 812 Competizione? Siamo al cospetto di un azzardo o di un modus operandi calibrato, in vista di ragionevoli certezze future? A voi la risposta, nella consapevolezza che quella definitiva la darà solo il tempo.

