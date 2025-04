Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II ‘Dealers Collection: all’asta un raro esemplare

Una rara Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II ‘Dealers Collection’ viene proposta in queste ore alle tentazioni d’acquisto degli appassionati di tutto il mondo. Si tratta di quella con telaio ZLA831AB000586068. Nella catalogazione del modello è l’esemplare numero 24 sui 180 plasmati dalla casa automobilistica torinese. Attualmente si trova a Parigi, ma presto potrebbe anche lasciare la capitale francese.

Questa è una delle varianti più rare e desiderabili del modello, molto amato da chi porta i rally nel cuore, per la lunga scia di successi raccolti dalla versione da corsa nel campionato mondiale della specialità.

Consegnata nuova a Pesaro, la vettura in esame è poi finita in territorio transalpino, oltrepassando i confini nazionali. A suo favore gioca la bassa percorrenza accumulata nel tempo, con soli 50.203 chilometri segnati dalla tabella di marcia. In un recente restauro, l’attuale proprietario ha speso oltre 11 mila euro per riportare il mezzo allo splendore delle origini. Così questa Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II ‘Dealers Collection’ diventa ancora più appetibile.

L’auto è rifinita con una gradevole vernice rossa metallizzata. Il tono cromatico si abbina perfettamente alla nuance beige dei sedili in pelle Recaro e di altri dettagli dell’allestimento interno. Sono i colori esclusivi della linea in serie limitata cui appartiene. Anche se la voglia di avere un simile “giocattolo” in garage attraversa il cuore di molte persone, la possibilità di eseguire lo shopping è un privilegio per pochi eletti. Le stime degli specialisti ballano infatti in un range da 100 mila a 150 mila euro. Il processo di vendita dell’esemplare viene celebrato online. Presto giungerà a scadenza.

Un’icona di casa Lancia entrata nella storia

L’incarico della spinta della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II ‘Dealers Collection’ è affidato, come sulle sorelle “ordinarie” della stessa specie, a un motore bialbero da 1.995 centimetri cubi di cilindrata, sovralimentato da un turbocompressore, che eroga 212 cavalli di potenza massima. Questa energia, a tratti esplosiva, giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, grazie a un efficiente sistema di trazione integrale permanente.

Controparte stradale dell’omonima vettura da corsa, questa “belva” italiana appartiene a una famiglia di modelli entrati nella storia del motorsport, grazie ai molti Campionati del Mondo Rally guadagnati a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Una scia vittoriosa che ha creato un alone magico intorno al suo nome. Non poteva che essere così: poche altre auto possono vantare credenziali agonistiche così luminose e corpose. Certo, la vettura stradale non è la stessa cosa, ma il legame coi bolidi da gara va ben oltre l’aspetto esteriore. Ottima la tecnologia in uso. Se così non fosse stato, il pedigree sarebbe stato molto meno prestigioso.

Regina di cuore per gli appassionati

Diverse le edizioni limitate stradali, come le Martini 5 e Martini 6, la Verde York, la Blu Lagos, la Giallo Ginestra e la “nostra” Lancia Delta HF Integrale II ‘Dealers Collection”, che è una delle più rare e ricercate della serie. In questa veste l’auto sportiva torinese era disponibile solo presso una serie ristretta di concessionarie selezionate. Esclusivo e specifico il suo allestimento.

Come dicevamo, gli esterni sfoggiano un’intensa tonalità di rosso metallizzato, mentre gli interni sono rivestiti con una netta prevalenza della nuance beige. I sedili Recaro in pelle con loghi HF in rilievo sui poggiatesta, la pedaliera in lega OMP e i poggiapiedi passeggero in stile rally, completano il pacchetto, insieme alla targhetta sulla console centrale, che riporta il numero di serie. Ad accompagnare il lotto ci pensano le fatture di manutenzione, i manuali di fabbrica e il libretto dei servizi. Questa Lancia Delta HF Integrale II ‘Dealers Collection’, splendidamente curata, è una tentazione irresistibile per quegli appassionati in cerca di una rara edizione di un classico italiano molto amato, con un basso chilometraggio all’attivo.

