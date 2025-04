Nuova Lancia Delta Martini: ecco quale potrebbe essere il suo design

Nuova Lancia Delta Martini è un render del designer e creatore digitale Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che sul web ha pubblicato nelle scorse ore la sua personalissima ipotesi di quello che potrebbe essere il design di una futura Lancia Delta pronta a tornare protagonista nel mondiale WRC. Ricordiamo infatti che tra la fine del 2028 e gli inizi del 2029 la mitica vettura di Lancia tornerà in vita per dare luce ad una nuova e attesa generazione.

Ecco quale potrebbe essere lo stile di una nuova Lancia Delta Martini che forse in futuro tornerà per davvero

La nuova Lancia Delta Martini dunque potrebbe essere la versione più sportiva e più potente tra quelle che verranno lanciate in futuro della nuova generazione di Delta. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium e potrebbe essere prodotta in Italia anche se al momento una decisione non sarebbe stata ancora presa. Le dimensioni di questa auto che si collocherà nel segmento premium del mercato auto sono simili a quelle di vetture importanti quali Volkswagen Golf, Audi A3 e BMW Serie 1.

La nuova Lancia Delta Martini di Mirko del Prete presenta caratteristiche uniche che compongono una sorta di mix tra le linee della storica Lancia Delta e quelle delle più recenti auto della casa automobilistica piemontese. L’anteriore dell’auto si fa immediatamente notare grazie a una reinterpretazione stilistica davvero affascinante, in cui un raffinato gioco di luci richiama con eleganza il celebre calice simbolo di Lancia.

Questa firma luminosa dona al frontale un carattere distintivo e moderno, mantenendo comunque un forte legame con la tradizione. Spostandoci verso la parte posteriore, l’attenzione viene catturata da una barra luminosa a LED che attraversa l’intera larghezza del veicolo, sottolineando l’orizzontalità e conferendo un senso di grande solidità visiva. Poco più in basso si nota un diffusore pronunciato, di dimensioni importanti, che aggiunge un tocco sportivo e grintoso alla silhouette della vettura.

A completare l’insieme estetico di questa ipotetica nuova Lancia Delta Martini troviamo la celebre livrea Martini, le cui iconiche strisce colorate scorrono lungo le fiancate e proseguono in modo armonioso anche sul cofano motore e sul tetto, rafforzando l’identità corsaiola del modello. Per quanto riguarda i cerchi in lega, la scelta è ricaduta su un classico colore bianco, ma senza adottare un design retrò. Mirko Del Prete ha infatti preferito orientarsi verso un look più contemporaneo e racing, selezionando cerchi caratterizzati da numerose razze sottili e da un caratteristico dado centrale di colore rosso, che richiama il mondo delle competizioni.

Vedremo dunque se sarà davvero così la versione per il rally di questo modello che secondo alcuni segnerà il ritorno di Lancia nel WRC. Nel frattempo ricordiamo che la casa piemontese che ha lanciato sul mercato nel 2024 la nuova Lancia Ypsilon si prepara il prossimo anno a svelare la sua futura ammiraglia la nuova Lancia Gamma.