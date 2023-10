Dodge Charger Daytona SRT EV: trapelate alcune immagini interessanti

Dodge Charger Daytona SRT EV è una delle prossime novità che interesseranno la gamma della casa automobilistica americana che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis. Si tratta della prima muscle car elettrica il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. A proposito di questo modello di Dodge, oggi vi segnaliamo che sul web nelle scorse ore sono trapelate alcune interessanti immagini del telaio di questa vettura. Le foto sono state pubblicate su Facebook dalla pagina LX & Beyond Nationals. Questa pagina ha però precisato quanto segue: “Non abbiamo verificato in modo indipendente nessuna di queste immagini, né possiamo confermare o negare ciò che potrebbero o meno mostrare”.

Sul web appaiono le foto del telaio della presunta Dodge Charger Daytona SRT EV

La cosa curiosa di queste immagini della presunta Dodge Charger Daytona SRT EV apparse sul web nelle scorse ore è che nel modello sembra essere presente un tunnel di trasmissione. Si tratta di qualcosa di insolito se si considera che parliamo di una vettura completamente elettrica e ovviamente ciò suscita perplessità sul fatto che si possa realmente trattare della carrozzeria della futura muscle car elettrica di Dodge. Dodge afferma già da tempo che la prossima Charger sarà disponibile come veicolo elettrico a batteria . Ha infatti brevettato un interessante sistema che emula i suoni degli scarichi e fornisce anche dettagli specifici sui livelli di allestimento. Tuttavia, è stato anche riconosciuto che teoricamente è possibile dotare la nuova Charger di motori a combustione interna in futuro. Come ha dichiarato alla stampa l’anno scorso il CEO del marchio, Tim Kuniskis.

Sembra strano che l’auto possa avere anche spazio per un motore a combustione dato che è dal 2021 che Dodge dice che la sua futura Dodge Charger Daytona SRT EV sarà solo elettrica. Una cosa è chiara dalle foto ed è che la silhouette sembra sicuramente simile alla concept car Charger Daytona. Ma ovviamente ciò non è sufficiente per poter dire con certezza che si tratti proprio di quel modello. Potrebbe essere un fake oppure anche qualche altra novità di Dodge magari legata ad una futura concept car per il SEMA potenzialmente alimentata dal motore V8 HEMI o dall’Hurricane I6.