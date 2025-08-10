Fiat Panda pickup renderà questi modelli popolari anche in Europa: design, motori e prezzi

Fiat Panda pickup è uno dei futuri modelli previsti per la gamma della principale casa automobilistica italiana nel corso dei prossimi anni. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro il 18 mesi come anticipato dal CEO di Fiat Olivier Francois. Questo modello conosciuto anche come nuova Fiat Strada sarà un modello globale che prenderà il posto di Strada in Sud America ma sarà venduto anche in Europa forse però con un altro nome.

Fiat Panda Pickup: entro 18 mesi il suo debutto anche in Europa

Fiat Panda Pickup sarà un modello innovativo che probabilmente finirà per rendere defitivamente popolare questo tipo di vettura che dalle nostre parti sebbene in crescita non è ancora molto diffuso come invece avviene in altri continenti come quello sudamericano e nord americano. La piattaforma sarà la Smart car di Stellantis con il modello che dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,4 metri. Per quanto riguarda lo stile all’anteriore sarà tale e quale la Grande Panda che rappresenta una sorta di punto di riferimento estetico per le future auto che faranno parte della cosiddetta gamma Panda.

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni previste versioni completamente elettriche e ibride. Molto probabilmente ci sarà spazio anche per almeno una versione a benzina con cambio manuale che sarà di certo la future entry level del modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma di Fiat nel corso del prossimo decennio a livello globale. Il debutto avverrà entro la fine del 2027. La produzione non avverrà in Italia ma molto probabilmente in uno degli stabilimenti in cui viene utilizzata la piattaforma smart car con quello di Kragujevac in pole position dato che Giga Panda e Panda Fastback saranno invece prodotte presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco. Infine per quanto riguarda i prezzi saranno in linea con quelli del resto della gamma Panda e sicuramente competitivi rispetto a quelli dei rivali diretti. Si parla di circa 18 20 mila euro per la versione base.