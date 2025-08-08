Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak: oltre 6 milioni di combinazioni di possibili personalizzazioni e motore Hemi per la nuova versione

Il SUV a benzina più potente di sempre è in corsa e, in tipico stile Dodge, il SUV a tre file con motore HEMI del marchio Dodge mostra sfacciatamente le sue doti con l’introduzione del nuovo Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak 2026, aprendo la strada a oltre sei milioni di potenziali combinazioni di personalizzazione.

Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak del 2026 consente ai clienti di sbizzarrirsi con le personalizzazioni

“Il Dodge Durango è un SUV muscoloso a tre file adatto alle famiglie, con la capacità unica di ospitare fino a sette persone e la migliore capacità di traino della categoria in ogni livello di allestimento, e questa combinazione continua a riscuotere successo, con le vendite del Durango in aumento del 51% nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre di quest’anno”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Il Durango SRT Hellcat Jailbreak offre ai clienti l’opportunità di rendere unico il loro SUV muscoloso, eliminando le restrizioni sugli ordini di combinazioni di colori, dai colori esterni alle strisce, ai badge, ai cerchi e alle pinze dei freni, fino a un’ampia varietà di opzioni per gli interni. Non vediamo l’ora di vedere cosa sogneranno i nostri acquirenti sulla strada.”

Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak del 2026 apre le porte a una nuova dimensione per la Durango, dotata di motore V8 HEMI Hellcat sovralimentato da 6,2 litri. Basandosi sul programma Dodge Challenger e Charger SRT Jailbreak del 2023, la Durango SRT infrange le regole del mix and match di colori e caratteristiche per creare la versione definitiva del più potente muscle car full-size.

I clienti possono scegliere tra sei diverse opzioni di cerchi, sei colori esterni disponibili in fabbrica, sei colori per il badge esterno, cinque colori per i sedili con tre configurazioni, cinque opzioni a doppia striscia e quattro colori per le pinze dei freni e le cinture di sicurezza.

La Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak del 2026 parte dalle sue potenti fondamenta, il motore V8 HEMI Hellcat da 710 cavalli e 890 Nm di coppia, potenziando la bestia a tre file come mai prima d’ora. Il menu si apre con una gamma di sei opzioni di colore per gli esterni di fabbrica, tra cui la nuova Green Machine per il 2026, che si aggiunge a Destroyer Gray, Diamond Black, Octane Red, Vapor Gray e White Knuckle.

La personalizzazione del colore esterno è solo uno dei modi in cui i proprietari di Durango SRT Hellcat Jailbreak possono personalizzare il loro SUV muscoloso. La Jailbreak offre ulteriori opzioni di personalizzazione: sebbene tutti i modelli Jailbreak siano dotati di cerchi standard da 20 x 10 pollici, qui finiscono le caratteristiche comuni. Ogni cerchio può essere abbinato a uno dei quattro colori esclusivi per i freni Brembo (rosso, nero, giallo e arancione).

Un badge interno “Jailbreak” impresso sulle finiture in fibra di carbonio conferma la configurazione personalizzata, offrendo un ulteriore tocco di esclusività per ogni modello.

Forte del successo del programma Jailbreak Custom Color offerto sulla Challenger SRT Demon 170 del 2023, alcuni clienti Dodge avranno l’opportunità di verniciare la loro Durango SRT Hellcat Jailbreak del 2026 in quasi tutti i colori immaginabili. Un Dodge Concierge lavorerà direttamente con questi clienti per selezionare il loro colore esclusivo, rendendo la loro Durango SRT Hellcat Jailbreak davvero unica. Durango SRT Hellcat continuerà a essere disponibile nella versione non Jailbreak con la stessa potenza di 710 cavalli. I cerchi da 20×10 pollici sono stati aggiornati con una finitura “Machine Face” con inserti scuri, mentre i sedili standard per cinque passeggeri offrono la massima capacità di carico.