Citroen e-C3: prima immagine in attesa del debutto di domani

Domani 17 ottobre Citroen svelerà il suo modello più atteso di questo 2023. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Citroen e-C3 che farà il suo debutto domani alle 12. Si tratta di un modello fondamentale per il futuro del marchio francese essendo la prima auto elettrica low cost di Stellantis pensata appositamente per l’Europa. Il suo prezzo sarà inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi.

Domani il gran debutto della Citroen e-C3: nuove immagini teaser

Conosciamo da diversi mesi i punti principali di questa city car elettrica della casa automobilistica francese di Stellantis. Abbiamo potuto addirittura vederne il frontale in un’immagine ufficiale pubblicata dal marchio. Si chiamerà e-C3 e rappresenterà la quarta generazione della city car commercializzata per la prima volta nel 2002 (e nel 2016 nella sua forma attuale). Sarà basata sul modello già commercializzato in India, ma con modifiche molto profonde al telaio per renderlo compatibile con gli standard europei e con i gusti dei clienti del Vecchio Continente.

Nelle scorse ore la casa francese ha pubblicato sui social un breve video teaser in cui annuncia ufficialmente l’arrivo della nuova Citroen e-C3 mostrando una prima immagina del nuovo modello. Di questa auto oltre al prezzo sappiamo anche che avrà un’autonomia di oltre 300 km. Si tratterà di un’auto essenziale pensata per chi vuole un’auto elettrica ma senza troppi fronzoli e soprattutto spendendo una cifra ragionevole. Questa auto avrà anche una versione ibrida che ovviamente costerà ancor di meno.

La nuova Citroen e-C3 avrà molto in comune con la futura Fiat Panda che conosceremo intorno alla metà del prossimo anno. L’auto prenderà in prestito numerosi elementi di design dalla concept car Citroen Oli svelata lo scorso anno dalla casa automobilistica francese. Vedremo dunque domani quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello in sede di presentazione da parte di Citroen.