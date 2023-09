Nuova Fiat Panda: sarà l’arma segreta di Stellantis per battere i cinesi

Il 2024 sarà l’anno in cui debutterà la nuova Fiat Panda. Come vi abbiamo anticipato ieri, a breve inizieranno i test in Italia per il prototipo del modello che non si sa ancora dove sarà prodotto. Il debutto di questo veicolo potrebbe avvenire l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. Non possiamo escludere però che le prime immagini della futura generazione della celebre vettura possano essere rivelate già nei mesi precedenti a quella data, come del resto è accaduto quest’anno con le nuove Fiat Topolino e Fiat 600.

Con la nuova Fiat Panda la casa torinese non teme la concorrenza cinese

A proposito della nuova Fiat Panda, oggi registriamo alcune dichiarazioni rilasciate al giornale La Repubblica da parte del numero uno della principale casa automobilistica italiana, il CEO Olivier Francois il quale ha dichiarato che la nuova Panda che vedremo il prossimo anno potrebbe essere il vero asso nella manica di Stellantis per sconfiggere la concorrenza cinese. Francois ha dichiarato che la versione elettrica di questa auto, che nascerà su piattaforma STLA Small, potrebbe rappresentare la ricetta giusta con la quale Fiat terrà testa alla concorrenza cinese che sembra essere sempre più agguerrita in Europa.

Secondo Olivier Francois con la nuova Fiat Panda l’auto tornerà alle sue origini puntando sull’essenzialità, un po’ come avveniva negli anni ’80 con la prima Panda e dando ai propri clienti una vettura elettrica low cost che potrebbe permettere a tutti di poter acquistare una vettura a zero emissioni. Il design di questo modello sarà vicino a quello della concept car Fiat Centoventi e l’auto sarà fortemente legata anche alla nuova Citroen e-C3 che debutterà il mese prossimo.

L’auto ovviamente manterrà forte il legame con quelli che sono gli elementi tipici del marchio ed in particolare con italianità e il rapporto qualità prezzo. A proposito del prezzo si vocifera che quello della versione elettrica al 100 per cento possa essere inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi.