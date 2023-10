Lancia: svolta in arrivo, le auto che cambieranno tutto

Lancia, il marchio storico dell’automobilismo italiano, si prepara a vivere una nuova era, grazie ai piani di rilancio del gruppo Stellantis, che ha acquisito il controllo del brand nel 2021. Dopo anni di declino e di riduzione della gamma a un solo modello, la Ypsilon, Lancia si appresta a presentare una serie di novità tra il 2024 e il 2028, con l’obiettivo di riconquistare il mercato europeo e di diventare un riferimento nel segmento premium. I nuovi modelli saranno caratterizzati da un design elegante e distintivo, da una tecnologia all’avanguardia e da una propulsione elettrica o ibrida, in linea con le esigenze di sostenibilità ambientale. Vediamo quali sono le principali novità in arrivo:

Lancia: svolta sempre più vicina per il brand premium di Stellantis con l’arrivo di tre nuovi modelli nel corso dei prossimi anni

Nuova Lancia Ypsilon: la city car che ha tenuto in vita il marchio negli ultimi anni si rinnoverà completamente nel 2024, con una nuova generazione basata sulla piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis. La nuova Ypsilon sarà disponibile solo in versione elettrica, con una batteria da circa 54 kWh e un’autonomia di oltre 400 km. Il design sarà ispirato alla concept car Pu+RA HPE presentata nel 2023. Le dimensioni saranno quelle di una harchback di circa 4 metri. L’abitacolo sarà spazioso e confortevole e con una tecnologia facile da usare. Il prezzo dovrebbe partire da circa 25 mila euro.

Nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia del marchio arriverà nel 2026. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. La sua autonomia dovrebbe arrivare fino a circa 700 km. La vettura dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,7 metri. Questa auto molto probabilmente sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento di Melfi. La vettura avrà un design inedito una sorta di mix tra un crossover e una berlina. Avrà molte cose in comune con la futura Opel Manta.

Nuova Lancia Delta: la berlina compatta che ha fatto la storia del rally negli anni ’80 e ’90 tornerà sul mercato nel 2028, con una nuova generazione basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. La nuova Delta, che sarà lunga circa 4,4 metri, sarà disponibile solo in versione elettrica al 100 per cento, con una potenza che potrebbe superare i 400 CV nella versione top di gamma e con un’autonomia di oltre 700 km. Il design sarà ispirato alla sua celebre antenata con linee aggressive e sportive, fari a led e spoiler posteriore. L’abitacolo sarà moderno e tecnologico, con un cruscotto digitale e uno schermo touch da 12 pollici per il sistema multimediale.

Quello di Stellantis per Lancia si presenta quindi come un progetto ambizioso e innovativo, che punta a riportare il marchio italiano ai vertici del settore automobilistico, con modelli che combinano stile, qualità e sostenibilità. Il marchio potrà contare sul supporto del gruppo Stellantis, che investirà molto per lo sviluppo dei nuovi modelli. Tuttavia, la sfida non sarà facile, visto che Lancia dovrà affrontare la concorrenza di altri brand premium come Audi, BMW, Mercedes-Benz e Volvo. Vedremo dunque se il brand premium di Stellantis riuscirà a vincere la sua scommessa ritornando ad avere un ruolo importante nel segmento premium del mercato auto in Europa.