La nuova Lancia Ypsilon sarà protagonista di “Yes Weekend” su Sky TG24

La Nuova Lancia Ypsilon torna a far parlare di se con una notizia molto interessante. Il primo nuovo modello del rinascimento di Lancia infatti sarà al centro della nuova stagione di “Yes Weekend”, il format di viaggio condotto da Sara Brusco e Gian Marco Tavani, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze italiane. La trasmissione riparte con un itinerario attraverso luoghi suggestivi del nostro Paese, puntando su sostenibilità, autenticità e stile. Ad accompagnare i due conduttori lungo il percorso ci sarà la Ypsilon in versione ibrida, perfetta per un turismo moderno e responsabile. L’eleganza del modello e l’attenzione ai dettagli rendono la city car di Lancia il partner ideale per raccontare un’Italia fatta di bellezza, cultura e rispetto per l’ambiente.

Nuova Lancia Ypsilon accompagna i conduttori Sara Brusco e Gian Marco Tavani in un viaggio tra paesaggi, storie e luoghi

La puntata inaugurale, in programma sabato 22 giugno, porterà gli spettatori alla scoperta del Lago di Garda, con un viaggio tra paesaggi mozzafiato, borghi dal fascino senza tempo e angoli nascosti da esplorare con calma e spirito curioso. Il secondo appuntamento, previsto per sabato 29 giugno, sarà dedicato ai Colli Bolognesi, dove le colline sinuose si intrecciano con sapori autentici, tradizioni locali e ricchezze culturali. In entrambe le tappe, la Nuova Lancia Ypsilon accompagnerà i conduttori lungo il percorso, diventando parte integrante dell’esperienza e confermando il suo ruolo di compagna elegante e attenta nei viaggi alla scoperta dell’Italia.

La Nuova Lancia Ypsilon, protagonista del programma TV, monta un moderno motore ibrido 1.2 litri da 110 CV (74 kW), con tecnologia 48V a tre cilindri, abbinato a un cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e sistemi che ottimizzano i consumi. Questa combinazione garantisce elevata efficienza, affidabilità e una guida fluida, con la possibilità di spostarsi in modalità elettrica in alcune situazioni. Il sistema infotainment touchscreen da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre connettività completa. Gli interni, rifiniti con materiali sostenibili e dallo stile italiano, creano un ambiente raffinato e confortevole, fedele all’eleganza tipica di Lancia.

A partire da questo venerdì, Sara Brusco e Gian Marco Tavani condivideranno sui loro profili social esclusivi contenuti inediti della loro avventura a bordo della nuova Lancia Ypsilon, anticipando così il racconto della trasmissione “Yes Weekend”. Questa iniziativa rispecchia perfettamente lo spirito della Nuova Ypsilon, che celebra il viaggio come un’esperienza intima, fatta di dettagli, emozioni e momenti autentici. Un’auto discreta, che si integra armoniosamente con il paesaggio e il modo personale di viverlo. Inoltre, gli showroom Casa Lancia saranno aperti anche il sabato, permettendo a tutti di conoscere da vicino la gamma della Nuova Ypsilon e di provarla su strada, per apprezzarne efficienza e guida fluida.