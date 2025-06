Lancia Ypsilon HF Line, via agli ordini: stile sportivo in versione ibrida ed elettrica

La nuova Lancia Ypsilon HF Line è finalmente ordinabile sul mercato italiano, con la possibilità di scegliere tra alimentazione mild-hybrid o 100% elettrica. Questo nuovo allestimento introduce una declinazione stilistica più dinamica della celebre utilitaria firmata Lancia, strizzando l’occhio agli amanti del design sportivo senza rinunciare all’efficienza.

La sigla HF, storicamente legata alle performance e al DNA sportivo del marchio torinese, viene reinterpretata su motorizzazioni più accessibili, ma senza perdere il fascino e l’identità visiva che l’hanno resa iconica. L’allestimento HF Line aggiunge dettagli esclusivi come un paraurti anteriore ridisegnato, cerchi in lega da 17 pollici e finiture dark brushed, per un look più grintoso e moderno.

Anche gli interni sono rivisitati con un approccio marcatamente sportivo. Troviamo infatti un volante in pelle traforata, sedili dal profilo contenitivo, pedaliera in alluminio e grafiche dedicate per strumentazione digitale e infotainment.

Passando alle motorizzazioni, la Ypsilon HF Line non presenta modifiche sul piano tecnico. La variante mild hybrid è equipaggiata con un motore 1.2 tre cilindri PureTech da 100 CV, abbinato a un motore elettrico integrato da 29 CV, per una potenza complessiva di 110 CV. Il sistema è completato da un cambio automatico a 6 rapporti. La versione elettrica, invece, impiega un motore da 156 CV, alimentato da una batteria da 54 kWh, capace di garantire un’autonomia superiore ai 400 km nel ciclo WLTP.

Relativamente ai prezzi e alle offerte di “apertura” in corso, la HF Line risulta alla portata di molti. Il listino italiano parte da 28.200 euro per la versione mild hybrid e da 37.900 euro per quella full electric. In fase di lancio, è disponibile anche una promozione interessante. La Ypsilon HF Line Hybrid può essere acquistata a 24.050 euro, oppure 22.450 euro tramite finanziamento con Stellantis Financial Services. Il piano include un anticipo di 5.738 euro e un credito residuo da 16.982 euro, con 35 rate mensili da 129 euro e una maxi-rata finale da 17.109 euro. Il TAN è fisso al 7,99% e il TAEG al 10,28%, con un chilometraggio massimo previsto di 30.000 km.