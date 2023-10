Jeep Avenger: ecco come sarebbe in versione maxi

Jeep Avenger è l’ultima novità arrivata nella gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. Si tratta della nuova entry level più piccola della Renegade con una lunghezza di 4,08 metri è un veicolo perfetto per la città. Questa auto è inoltre la prima vettura di Jeep ad essere arrivata sul mercato in versione completamente elettrica. Si tratta di un veicolo che ha già vinto numerosi premi e che può già essere considerato un vero successo di mercato con oltre 40 mila ordini nella sola Europa.

Ecco come sarebbe Jeep Avenger in versione maxi

Jeep Avenger dunque è al centro delle attenzioni in questo momento e questo ovviamente ha portato a più di qualcuno a chiedersi come sarebbe una versione più grande del modello immaginando che questo possa dare origine ad una famiglia di vetture. E’ questo il caso del designer e creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato quella da lui stesso definita come una Jeep Grand Avenger. Si tratta di una versione più grande del modello ispirato in parte al veicolo in parte ad altri recenti modelli della casa automobilistica americana. Si tratta indubbiamente di una idea originale, non sappiamo però se vedremo mai nella realtà un qualcosa di simile.

Al momento infatti più che una versione grande di Jeep Avenger la casa americana sembra orientata al debutto di altri modelli completamente diversi. Nei prossimi anni arriveranno infatti un nuovo fuoristrada elettrico che si chiamerà Jeep Recon che assomiglierà alla Wrangler anche se con dimensioni più compatte. Poi a seguire arriverà l’erede di Jeep Compass che non ha ancora un nome ma sappiamo già che verrà costruita a Melfi. Previsto anche l’arrivo di una nuova generazion edi Jeep Renegade e la nuova Jeep Wagoneer S che sarà un SUV elettrico di lusso di grandi dimensioni che sarà venduto anche in Europa.