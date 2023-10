Il crossover francese compatto Citroen C5 Aircross si sta preparando per il passaggio a una nuova generazione. Nei prossimi anni, Citroen si prepara ad aggiornare la sua linea con diversi nuovi modelli, traendo ispirazione dalla concept car Citroen Oli, mentre allo stesso tempo il marchio sta ripensando la sua posizione nel portafoglio Stellantis. Dopo la supermini Citroen e-C3 e il crossover compatto C3 Aircross di nuova generazione, il prossimo passo di Citroen sarà probabilmente l’introduzione di una nuova Citroen C5 Aircross, con propulsori sia ibridi che elettrici.

Nuova Citroen C5 Aircross: ecco tutto quello che sappiamo sul futuro SUV della casa francese che entro il 2025 svelerà la nuova generazione

L’attuale Citroen C5 Aircross è stata lanciata nel 2018 e ha subito un restyling nel 2022, simile ai modelli strettamente correlati Opel Grandland, Peugeot 3008 e crossover DS 7. La nuova generazione Peugeot 3008 è stata recentemente introdotta come auto elettrica e il successore della Opel Grandland è prevista per il 2024. Ciò suggerisce che Citroen probabilmente seguirà l’esempio aggiornando la C5 Aircross.

Come mostrato nei rendering pubblicati da Carscoops, la nuova Citroen C5 Aircross trarrà ispirazione dal concept Oli, compresi elementi di design come il nuovo emblema a doppio chevron di forma ovale di Citroen, che potrebbe potenzialmente essere illuminato. Ci aspettiamo ottiche LED più sottili nella parte anteriore e posteriore, parafanghi in rilievo e un ampio rivestimento in plastica su tutta la carrozzeria, che rafforza l’aspetto avventuroso del crossover. Ciò è completato da sovrapposizioni decorative sui paraurti anteriore e posteriore.

Nella parte posteriore, la nuova Citroen C5 Aircross manterrà il suo stile distintivo rispetto alla nuova Peugeot 3008, più elegante. Abbandonerà l’aspetto da coupé-crossover a favore di una parte posteriore più robusta. Questa scelta progettuale può offrire vantaggi pratici in termini di spazio di carico e contribuirà anche a differenziarla dall’ammiraglia Citroen C5 X con altezza da terra ridotta.

In termini di dimensioni, il crossover compatto di Citroen potrebbe passare dagli attuali 4,50 metri di lunghezza ai 4,54 metri della nuova Peugeot 3008. Questo aggiustamento ha senso, soprattutto considerando che la prossima generazione della più piccola C3 Aircross dovrebbe essere lunga 4,32 metri, cosa che colloca la C5 Aircross in una categoria più ampia. Grazie a questa modifica è possibile allungare anche il passo, ottenendo un abitacolo ancora più spazioso.

Anche se gli interni non sembreranno così radicali come gli interni del concept Oli in stile arancione nella foto, porteranno alcuni importanti aggiornamenti. I designer Citroen si sforzano di ottimizzare gli interni dei loro futuri modelli dal punto di vista estetico, dei materiali e delle tecnologie, pur mantenendo l’attenzione al comfort caratteristica del marchio.

Dato questo approccio, la nuova Citroen C5 Aircross può presentare materiali sostenibili insieme ad accenti giocosi ed elementi pratici progettati con cura. Inoltre, si prevede che l’integrazione della tecnologia sarà più attenuata, con gli schermi che giocheranno un ruolo meno dominante rispetto al nuovo i-Cockpit panoramico di Peugeot, che presenta un prominente display curvo da 21 pollici. Forse il nuovo ruolo di Citroen nel gruppo Stellantis sarà un incrocio tra la Skoda del gruppo VW e la Dacia del gruppo Renault, con un tocco di stile francese.

Come tutti i modelli compatti e medi dei marchi Stellantis, la nuova Citroen C5 Aircross passerà dall’obsoleta architettura EMP2 dell’era PSA alla nuovissima piattaforma STLA Medium. Ciò consentirà di essere disponibile per la prima volta in versione completamente elettrica, come nel caso della Peugeot E-3008, che è il primo modello a viaggiare sulla nuova piattaforma.

Peugeot offre tre varianti di un’auto elettrica con un motore da 207 CV (157 kW) o 227 CV (170 kW). Sono disponibili due capacità di batteria: l’opzione da 73 kWh fornisce un’autonomia fino a 525 km, mentre la versione da 98 kWh aumenta l’autonomia massima a 700 km. Non è chiaro se Citroen avrà accesso a tutte queste opzioni di trasmissione o se Stellantis limiterà il suo marchio focalizzato sull’accessibilità economica a configurazioni a trazione anteriore meno potenti.

Dato l’impegno di Citroen per quanto riguarda il budget, è molto probabile che la gamma includerà il motore ibrido leggero PureTech 48V da 1.2 litri entry-level con turbocompressore. Introdotto nell’attuale Citroen C5 Aircross all’inizio di quest’anno, questo motore vanta 134 CV. (100 kW) e 230 Nm di coppia. Invia la potenza alle ruote anteriori tramite un cambio automatico elettrificato a doppia frizione a 6 velocità (e-DCS6). All’interno della scatola del cambio, un motore elettrico compatto può produrre ulteriori 12 CV. (9 kW) durante le accelerazioni rapide e la batteria agli ioni di litio da 48 V aiuta a ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

È probabile che Citroen introdurrà ulteriori opzioni ibride leggere nella gamma mentre eliminano gradualmente il motore diesel 1.5 BluHDi. Il destino degli attuali PHEV nella prossima generazione rimane incerto, poiché i veicoli elettrici potrebbero potenzialmente sostituirne il ruolo. Tuttavia, la compatibilità dell’architettura STLA Medium con le installazioni ibride plug-in suggerisce che è troppo presto per trarre conclusioni definitive. Citroen non ha ancora annunciato una data di debutto per la nuova Citroen C5 Aircross, ma le fonti suggeriscono che il modello dovrebbe arrivare alla fine del 2024 o 2025.