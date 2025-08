Fiat Panda: ad agosto 2025 in promozione al prezzo di 10.650 euro

Ad agosto 2025, la Fiat Panda, regina delle vendite in Italia, viene proposta in promozione a 10.650 euro, ma questa cifra è “salvo oneri finanziari” e vincolata a specifiche condizioni. Per accedere all’offerta è necessaria la rottamazione di un’auto fino a Euro 4, con un bonus di 3.800 euro, e la sottoscrizione di un finanziamento che comporta un ulteriore sconto di 1.500 euro.

Ecco le promozioni di agoasto 2025 per chi desidera acquistare in Italia Fiat Panda

La promo, valida fino al 27 agosto, riguarda la Fiat Panda 1.0 70 CV Hybrid in allestimento Pop, dal prezzo di listino di 15.950 euro. È previsto un anticipo di 1.478 euro, seguito da 34 rate da 129 euro, TAN fisso 8,75% e TAEG 12,41%, con rata finale di 8.048 euro pari al valore garantito. Considerando anticipo e interessi, il costo reale si aggira intorno ai 14.000 euro, circa 200 euro in meno rispetto a luglio 2025, grazie a una leggera variazione degli interessi applicati.

Se invece preferite acquistare la Fiat Panda senza rottamazione e senza finanziamento, ci sono altre offerte disponibili. La versione base Panda Pop è proposta a 13.200 euro anziché 15.950 euro. Per l’allestimento intermedio Icon, il prezzo scende a 14.049,99 euro rispetto ai 16.799,99 euro di listino. Infine, la versione più completa, la Pandina, è in vendita a 16.300 euro invece di 19.050 euro.

Fiat Panda

Queste quattro proposte rappresentano opportunità interessanti, a partire dall’offerta promozionale da 10.650 euro che, anche con gli interessi, arriva a circa 14.000 euro, mantenendo un prezzo competitivo. Da notare che la Dacia Sandero, la vettura più economica sul mercato, parte da 13.950 euro, ma anche in quel caso il costo aumenta sensibilmente con il finanziamento.